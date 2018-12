PLQ: bien des questions

S’il est vrai que le parti récemment défait ne doit rien brusquer, il doit aussi éviter de trop tergiverser. Bien que Pierre Arcand ne fasse rien de mal pour l’instant, on imagine difficilement son parti réussir à s’imposer comme alternative crédible au cours des prochains mois. Oui, il faut faire de l’introspection, rétablir le contact avec la base militante et la population. Et ça prendra du temps. Comme me le disait un élu libéral cette semaine, « les gens sont tellement en maudit contre nous que, si c’était possible, ils retourneraient voter tout de suite, juste pour nous battre encore ! » C’est un constat criant de lucidité.