Plus de 500 000 «évènements indésirables» dans les hôpitaux et CHSLD

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a recensé près de 513 000 «événements indésirables» dans les hôpitaux et autres centres de soins de la province l’an dernier.

Depuis 2002, le ministère est tenu d’avoir un registre des accidents et incidents qui surviennent dans ces établissements.

Les événements les plus fréquents sont les chutes (36 % des cas) et les erreurs de médications (27 % des cas).

Le rapport précise que la majorité des accidents et incidents se sont produits dans les hôpitaux et les centres d'hébergement pour personnes âgées.

Selon le ministère de la Santé, 85 % des événements recensés n'ont cependant eu aucune conséquence.

Toujours selon ce rapport, ce sont les personnes âgées de 75 ans et plus et les femmes qui sont les principales victimes de ces événements.