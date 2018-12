Pour qui la loyauté?

La rupture du lien de confiance est de plus en plus évoquée comme motif de renvoi chez les employeurs du secteur public, créant également un effet de dissuasion chez d’autres collègues tentés de dénoncer les carences dans les services dispensés à la population. Paradoxalement, les institutions publiques s’attendent de leurs employés qu’ils exercent leur jugement professionnel et qu’ils assument adéquatement leurs responsabilités tout en leur demandant de fermer les yeux sur une organisation inefficace des services.