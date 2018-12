Station spatiale: la fondue Chocolats Favoris se retrouve dans l’espace

À l’occasion de la mission de six mois de l’astronaute David Saint-Jacques, la fondue Classique Noir de Chocolats Favoris a été envoyée en orbite via le vaisseau cargo Dragon avec une variété d’autres produits alimentaires nationaux.

Le grand patron de l’entreprise, Dominique Brown, assure qu’il ne s’agit pas d’un coup de marketing puisqu’il a appris la nouvelle le 5 décembre dernier. Il ne connaît pas David Saint-Jacques et il n’a pas soumis son produit vedette à aucun concours.

« C’est l’Agence spatiale canadienne qui nous a contactés pour connaître notre intérêt. On n’a pas payé pour ça. Une trentaine de fondues ont été envoyées en laboratoire pour réaliser des tests », explique le propriétaire, qui n’allait pas refuser une offre semblable.

« Comme si notre obsession de la conquête du monde n’était pas suffisante, on est déjà rendus dans l’espace ! Ça nous fait tout drôle, mais on est extrêmement fiers », ajoute Dominique Brown.

L’homme d’affaires ignore également quand et comment la dégustation se fera. Il n’a pas reçu non plus de promesse de photo, mais il espère pouvoir obtenir un retour.