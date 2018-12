Taxe scolaire : le ministre Girard défend le taux unique

Le ministre des Finances a défendu mercredi l’imposition d’un taux unique de taxe scolaire, même si les Québécois les plus fortunés en bénéficieront beaucoup plus que la classe moyenne.

Le Journal révélait en matinée que la famille Desmarais économisera plus de 111 000$ annuellement grâce au taux unique de taxe scolaire que le gouvernement Legault veut imposer d’ici quatre ans. De la même façon, les résidents de Westmount bénéficieront d’une réduction beaucoup plus importante que dans les autres villes du Québec, en raison de la valeur importante de leurs demeures.

À son arrivée au conseil des ministres, Eric Girard a réitéré l’engagement de son gouvernement, sans toutefois répondre directement à la question de l’iniquité entre Québécois plus et moins fortunés. «L’objectif c’est de baisser le fardeau fiscal des contribuables, adresser l’iniquité entre les régions, a-t-il souligné. Mais je tiens à dire qu’on s’est engagé à donner 3,5% de croissance au financement de l’éducation. L’éducation, c’est une priorité du gouvernement.»

Il ajoute qu’offrir des baisses d’impôts, plutôt qu’une réduction de la taxe scolaire, n’aiderait pas nécessairement les moins nantis, puisque 37% des Québécois n’en paient pas. «Alors, même si on baissait les impôts, ce n’est pas 100% des gens qui en bénéficieraient», dit le ministre des Finances.

Son gouvernement compte plutôt aider ces citoyens les moins nantis de la société en stimulant la croissance économique du Québec. «Il faut travailler au niveau de l’innovation, la productivité, l’offre de travail : et tout ça bénéficie l’ensemble des Québécois», assure Eric Girard.

Pas d’impôt unique

Si le gouvernement Legault veut instaurer un taux unique de taxe scolaire, pas question d’instaurer un impôt unique sur le revenu, comme le proposait l’ADQ à une autre époque. «Ce n’est pas quelque chose qu’on regarde présentement. Il y a des consultations prébudgétaires, on est toujours ouverts aux excellentes suggestions», a commenté le ministre des Finances, un sourire dans la voix.

Eric Girard n’a pas non plus l’intention de réduire les impôts, même si les Québécois en paient plus qu’en Ontario. «Si on regarde l’ensemble de ce qui se passe au Québec, on a un niveau de services qui est supérieur, qui fait l’envie de bien des provinces», dit-il, citant notamment les bas frais de scolarité, les services de garderies et les généreux congés parentaux.

«On a un panier de services qui est plus élevé. Évidemment, on paie pour ça», souligne-t-il.