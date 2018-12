Trois jours pour compenser un congé d’une semaine

Les travailleurs canadiens doivent faire en moyenne 23 heures supplémentaires afin de compenser le travail qu’ils n’effectueront pas durant leur semaine de congé prise durant les Fêtes, révèle une nouvelle étude.

Mené en ligne par Léger du 16 et 19 novembre dernier auprès de 1562 Canadiens, le coup de sonde d’ADP Canada indique que plus de trois travailleurs canadiens sur cinq affirment qu’ils doivent faire des heures supplémentaires avant (63 %) et après (64 %) leurs vacances afin de compenser leur absence d’une semaine.

Ainsi, à 23 h ou près de trois journées de huit heures, le nombre d’heures supplémentaires ou «impôt sur les congés» est deux fois plus élevée que celui de l’an passé (11,4 heures).

Les travailleurs du Québec sont ceux qui font le moins d’heures supplémentaires (17,2 heures) pour compenser leurs vacances des Fêtes au pays. Ils sont aussi les plus susceptibles de décrocher plus facilement que les autres, puisqu’environ 44,7 % d’entre eux disent ne pas aller sur leurs courriels professionnels ou communiquer avec un collègue pendant leurs vacances.

«Il semblerait qu’au Canada, les congés viennent avec un prix à payer. Bien qu’il soit encourageant de voir que moins de travailleurs canadiens ressentent le besoin de faire des heures supplémentaires afin de compenser leur absence, il est préoccupant de constater que pour un grand nombre, les périodes de vacances peuvent être à la fois un bienfait et un fléau», a affirmé Hendrick Steenkamp, directeur du service des conseils en ressources humaines d’ADP Canada.

En outre, les jeunes travailleurs (entre 18 et 34 ans) envisagent de travailler 32,1 heures de plus avant ou après une semaine de vacances. Ils sont aussi 56,5 % à prendre des nouvelles de leur travail pendant leur congé et doivent en moyenne travailler plus de 32 heures supplémentaires pour se permettre des vacances.

Par ailleurs, les hommes font beaucoup plus d’heures supplémentaires (27 heures) que les femmes (19,3 heures). Les travailleuses arrivent plus facilement à décrocher complètement du travail lorsqu’elles prennent congé (46 %) par rapport aux hommes (32,8 %).

«Les organisations devraient revoir leurs politiques quant aux vacances, par exemple en offrant des jours de congé illimités ou flexibles et en donnant aux directeurs les outils nécessaires pour aider leurs employés à prendre congé sans qu'ils aient à en payer le prix», a ajouté Hendrick Steenkamp.