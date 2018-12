Trump veut sauver la Bourse

Donald Trump s’est permis d’intimider lundi dernier la FED en lançant sur Twitter le message suivant : « C’est incroyable qu’avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante, la Fed puisse seulement penser à une nouvelle hausse de taux d’intérêt. »

Et encore plus important à savoir : la correction va-t-elle dégénérer en un marché fondamentalement baissier (Bear Market), auquel cas il faudrait peut-être attacher sa tuque ?

Entre leurs récents sommets et la fermeture de lundi, les grands indices américains ont subi une méchante dégelée alors que le Dow Jones chutait de 12,5 %, le S&P 500 fondait de 13,5 % et le NASDAQ s’écroulait de 17 %.

Les secteurs boursiers américains qui sont présentement en marché baissier sont l’énergie, les matériaux et la finance. Non loin de tomber en « Bear Market », on retrouve le secteur industriel, les technologies de l’information, la consommation et les communications.