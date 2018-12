Un ancien instructeur d’équitation prend le chemin du pénitencier

À quelques jours de Noël, un ex-entraîneur équestre de 79 ans a pris la route du pénitencier pour deux ans, mercredi, après avoir été condamné pour exploitation sexuelle sur une cavalière mineure qu’il considérait comme « l’amour de [sa] vie ».

L’air affaibli, Helmut Krohn s’est excusé d’avoir « peut-être dépassé un peu les bornes », au palais de justice de Saint-Jérôme.

Toutefois, la juge Sophie Lavergne a estimé que l’homme de Mirabel ne démontrait pas vraiment de conscientisation quant à la portée de ses gestes et qu’il aurait la chance de le faire derrière les barreaux pendant les deux prochaines années.

Avec un état de santé précaire et une suggestion commune, Krohn séjournera dans un pénitencier fédéral, où les soins de santé seraient meilleurs.

« J’ai un cancer important et je tente de rester en vie le plus longtemps possible », a-t-il dit devant la Cour.

Relation amoureuse

Krohn s’est servi du lien de confiance qu’il avait tissé avec sa jeune victime, passionnée d’équitation, pour s’adonner à des attouchements.

En 2008-2009, la victime, dont l’identité est protégée, suivait des cours dans une écurie de Mirabel afin de réaliser son rêve de faire de la compétition. L’homme, alors âgé de 69 ans, lui faisait miroiter un avenir prometteur.

Puis une relation amoureuse s’est amorcée. Le sexagénaire est devenu de plus en plus entreprenant, proposant à son élève de faire son éducation sexuelle, dans un crescendo allant jusqu’à la relation complète.

Peu de temps avant les Fêtes, il a emmené la victime à l’hôtel pour lui donner une lettre d’amour, une bague et un vibrateur.

« Tu es la femme de ma vie. Bébé, j’ai hâte de te faire l’amour. [...] Ton Helmut », a entre autres écrit l’agresseur, qui avait déjà une conjointe.

La relation malsaine a pris fin lorsque la mère de la jeune cavalière a découvert les lettres d’amour que Krohn avait écrites à sa fille, dans le sac d’école de celle-ci.

Par le passé, l’homme a déjà purgé une peine de 45 jours de prison les fins de semaine pour avoir eu des contacts sexuels avec une autre cavalière.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe et Claudia Berthiaume

► À sa sortie du pénitencier, Helmut Krohn devra respecter une probation de trois ans avec suivis. Il a déjà fourni un échantillon d’ADN à sa première condamnation. Il lui sera interdit d’accepter un travail rémunéré ou bénévole qui le mettrait en contact avec des personnes de moins de 18 ans.