Un talent prêt à éclore

MONTRÉAL - La Canadienne Courtney Sarault risque de briller plus que jamais, en janvier à Montréal, lors des Championnats mondiaux juniors de patinage sur courte piste. Si tout va bien, elle pourrait dominer totalement la compétition.

«Je suis assez confiante en vue des Mondiaux juniors, car j’ai maintenant un peu d’expérience sur le circuit de la Coupe du monde [chez les seniors] et j’ai patiné avec les meilleures patineuses au monde, a-t-elle noté. Et depuis l’an dernier, où j’avais pris le deuxième rang au classement général des Mondiaux juniors, j’ai continué à travailler pour m’améliorer.»

Sarault a non seulement fait ses débuts en Coupe du monde chez les seniors cet automne, mais elle a remporté une médaille d’argent au 1500 mètres, à Calgary. Dans une finale extrêmement serrée, elle a été tout juste devancée au fil d’arrivée par l’excellente Suzanne Schulting. La Néerlandaise est également celle qui avait remporté l’or olympique, devant la Québécoise Kim Boutin, au 1000 m à Pyeongchang.

«C’est le fait saillant de ma carrière jusqu’à maintenant», a qualifié Sarault, à propos de cette deuxième place obtenue à Calgary.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Une athlète avec du chien

Compte-t-elle maintenant profiter des Mondiaux juniors pour passer un message à ses adversaires du circuit de la Coupe du monde à l’effet qu’elle sera la future patineuse à surveiller dans les années à venir?

«Je pense avoir déjà lancé un message avec mon résultat à Calgary. Je crois que les filles savent déjà que je m’en viens», a-t-elle répondu, un brin frondeuse.

C’est d’ailleurs cet esprit de compétition que ses entraîneurs apprécient le plus chez Courtney.

«Elle a du chien, c’est une batailleuse, a ainsi mentionné l’entraîneur Sébastien Cros. Quand elle est en compétition, elle se défonce. Peu importe dans quel état elle se trouve, qu’elle soit fatiguée ou non, elle va toujours se battre jusqu’au bout. Elle a le goût de l’effort. Aimer se faire mal, aimer se dépasser, c’est quelque chose que tu peux avoir naturellement, mais c’est plus difficile à apprendre. Pour Courtney, c’est sa principale qualité.»

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Plusieurs partisans de Valleyfield

Aux Mondiaux juniors, le défi de Sarault sera de garder sa concentration. De nombreux membres de la famille, dont la parenté de son père originaire de la région de Valleyfield, seront présents, tout comme de nombreux amis en provenance du Nouveau-Brunswick.

«Je pense qu’il y a des avantages et des désavantages d’être à la maison, a-t-elle dit. Quand tu es à l’étranger, il n’y a aucune distraction. Ma famille sera ici, mes amis aussi. Je devrai me rappeler de ne pas me concentrer sur ce qui est à l’extérieur de la glace et ne pas devenir plus nerveuse parce que tous ces gens me regardent. Mais il y a beaucoup d’avantages aussi : il n’y aura pas de décalage horaire pour moi et je connais bien cette glace.»

Après les Mondiaux juniors, Sarault devrait logiquement retrouver le circuit de la Coupe du monde, en février, en Allemagne et en Italie.