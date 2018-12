[VIDÉO] Le youtubeur Jemcee nous dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Suivi par plus de 140 000 personnes sur YouTube, Jean-Michel Gagné (Jemcee) est certainement l’un des youtubeurs les plus populaires du moment.

En plus de ses capsules, Jemcee fait du rap. Il vient d’ailleurs tout juste de terminer le Cr*ss de Gre tour avec son partner in crime Gabriel Joncas.

Cet automne, il a aussi lancé une collection de vêtements composée de t-shirts, d'étuis de cellulaire et d'autres produits dérivés. Pour voir toute la collection rdv.social, c'est par ici.

Malgré tous ses projets, Jemcee a pris quelques minutes pour répondre à notre questionnaire MTL sur le fly et nous dévoiler ses meilleures adresses en ville.

C'est quoi, le meilleur spot pour «frencher» à Montréal? Où se trouvait son premier appart? C'est quoi, son resto préféré? Écoutez la capsule pour le savoir!

