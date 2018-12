Voici les 10 films de Disney qui sortiront en 2019

Les films de Disney ont marqué notre enfance, mais aujourd’hui, le studio possède aussi Pixar, Marvel et Star Wars.

Cette année, on a eu droit, entre autres, à Black Panther, Les Incroyables 2 et le nouveau Mary Poppins, mais 2019 s’annonce encore plus incroyable.

Crédit: Disney

On aura droit à des reprises de DEUX de nos classiques d’enfance préférés, la suite de certains des meilleurs films d’animation jamais faits, deux Marvel et même un Star Wars!

Pour ne pas perdre le fil, récapitulons tout ce qui s’en vient:

1. Capitaine Marvel

Crédit: Disney

Date de sortie: 7 mars 2019

Le film se déroule dans les années 90 et suit Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers qui devient l’un des plus puissants superhéros de l’univers, Capitaine Marvel.

Crédit: Disney

On a tellement hâte parce qu’on adore Brie et ça fait du bien d’avoir un film de superhéros avec une femme à la tête!



2. Dumbo

Crédit: Disney

Date de sortie: 29 mars 2019

Du réalisateur visionnaire Tim Burton, on aura droit à une version en prise de vue réelle de Dumbo et on s’attend à ce que ça soit aussi magique et creepy que tout ce que Tim Burton fait.

3. Pingouins

Date de sortie: 17 avril 2019

Le genre de film qui va nous faire pleurer tellement ils sont mignons. Pingouins est une histoire sur le passage à l’âge adulte d’un pingouin nommé Steve. Il est déjà notre personnage préféré de 2019!

4. Avengers: Phase FInale

Crédit: Disney

Date de sortie: 26 avril 2019

On n'a pas encore de détails sur l’histoire exacte, puisque c’est LE plus gros film de Marvel jamais fait, mais on sait que c’est la suite de Avengers: La Guerre de l’Infini qui s’est terminé... comment dire... en nous laissant plusieurs questions! #snap

5. Aladdin

Crédit: Disney

Date de sortie: 24 mai 2019

On connaît déjà l’histoire d’Aladdin, puisque c’est l’un des films d’animation de Disney les plus aimés, mais cette fois, les personnages seront joués par de vrais humains.

On espère que comme avec La Belle et la Bête, la nouvelle version va rendre hommage à l’original, tout en corrigeant quelques détails désuets. Et on a BIEN hâte de voir Will Smith dans le rôle du Génie!

6. Histoire de Jouets 4

Crédit: Disney

Date de sortie: 21 juin 2019

Il y aura enfin une suite à Histoire de Jouets. Le 3 était excellent et très touchant, mais ça fait déjà 8 ans qu’il est sorti et on s'ennuie de Woody et Buzz!

Dans le 4, on verra comment Woody s’adapte à sa vie avec un nouvel enfant, Bonnie, et à l’arrivée d’un nouveau jouet réticent nommé Forky.

7. Le Roi Lion

Crédit: Disney

Date de sortie: 19 juillet 2019

Avec Aladdin et Le Roi Lion, Disney aurait clairement le potentiel de ruiner notre enfance. Mais avec les voix de Donald Glover, Beyoncé et Seth Rogen, on sait déjà qu’on va adorer le film!

8. Artemis Fowl

Crédit: Disney

Date de sortie: 9 août 2019

Inspiré du roman pour ados de Eoin Colfer, cette adaptation suit le jeune génie Artemis Fowl, âgé de 12 ans, issu d’une longue lignée de génies du crime, partir à la recherche de son père qui est mystérieusement disparu.

La bande-annonce est assez incroyable:

9. La Reine des Neiges 2

Date de sortie: 22 novembre 2019

Même si on ne connaît rien à l’histoire à ce jour, on sait que de nouveaux personnages vont arriver à Arendelle. Intrigant!

10. Star Wars Épisode IX

Date de sortie: 20 décembre 2019

Puisque le dernier Star Wars a reçu des critiques mitigées, on a hâte de voir comment celui-ci sera accueilli par les fans. Mais même quand c’est moins bon que d’habitude, on a toujours beaucoup de plaisir à aller voir un Star Wars!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!