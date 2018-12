25 activités familiales pour le congé des Fêtes

Dans les jours qui viennent, on prendra enfin le temps de se détendre et de s’amuser. Voici quelques suggestions d’activités à faire en famille et entre amis.

Noël dans le parc

Jusqu’à Noël inclusivement, on pourra entendre de la musique, manger des saucisses, boire de la bière ou du vin chaud au parc des Compagnons et à la place Émilie-Gamelin. Les derniers spectacles auront lieu ce dimanche. Mara Tremblay chantera à la place Émilie-Gamelin à 21 h 30.

Jusqu’au 25 décembre, au parc des Compagnons et à la place Émilie-Gamelin. Gratuit.

Montréal en Fêtes

Dans le Vieux-Montréal, on fête à la place nordique où il y aura des foyers de bois, des pauses gourmandes, des chorales, des conteurs, de la Zumba, des animations festives, etc.

Jusqu’au 30 décembre. Place nordique (quai Jacques-Cartier). Les jeudis et les vendredis, de 16 h à 21 h, les samedis et dimanches, de 12 h à 21 h. Gratuit.

Des piñatas pour Noël

À la maison de la culture Mercier, on nous propose des visites animées des Joyeuses Crèches de Dominick Trudeau et un atelier de création d’une piñata. On y va avec la famille ou les amis.

À la maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga), le 22 décembre à 15 h, le 27 à 14 h, et le 29 à 14 h. Gratuit.

À la Grande bibliothèque

Pendant le congé, on pourra assister à L’heure du conte pour les 3 à 5 ans, un atelier de tricot pour les 9 à 13 ans, ainsi qu’à des projections de films. On verra, toujours à 14 h : Mission Noël, samedi 22 ; Pan, vendredi 28 ; Paddington 2, vendredi 4 janvier. Samedi 5 janvier, de 14 h à 17 h, aura lieu un bal en chaussettes pour les plus de 3 ans. Il y a également un tournoi de jeux vidéo le 30 décembre, pour les 9 à 13 ans, de 14 h à 16 h.

Consultez le site de la Grande bibliothèque. Gratuit.

Qui est le vrai père Noël ?

Est-ce Babouchka, Pierre Le Noir, Melchior ou celui qu’on connaît tous ? Les enfants de 4 à 9 ans pourront le savoir si vous les emmenez au musée.

Jusqu’au 31 décembre. Musée Pointe-à-Callière. Les 22, 23, 24 et du 26 au 31 décembre. Tarifs divers : activité incluse dans le prix d’entrée général.

La Petite Vie

Pour souligner le 25e anniversaire de La Petite Vie, le musée Pointe-à-Callière nous invite à mieux connaître l’univers de ces personnages qu’on a tant aimés. On visite l’appartement de Môman et Pôpa, on se fait photographier dans leur lit vertical, on danse la Bamba avec Pinson, etc.

Jusqu’au 7 avril. Musée Pointe-à-Callière. Ouvert tous les jours jusqu’au 6 janvier, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Tarifs divers : 45 $ pour une famille.

Au Zoo Ecomuseum

Jusqu’au 6 janvier, le zoo Ecomuseum nous propose une sortie toute spéciale : cinq fois par jour, entre 10 h 30 et 15 h 30, on pourra voir des lutins offrir des cadeaux aux animaux : des gâteries, il va sans dire !

Ouvert tous les jours de l’année, sauf le 25 décembre. Zoo Ecomuseum (Sainte-Anne-de-Bellevue). Tarifs divers : 10 $ pour les 3 à 15 ans, 17,25 $ par adulte.

La patinoire du vieux

La patinoire du Vieux-Port sera ouverte tous les jours de 10 h à 22 h jusqu’au 6 janvier. Le 31 décembre, elle fermera à 1 h du matin. On peut y louer des patins et profiter du bistrot. Les feux de glace auront lieu à 20 h, les samedis 22 et 29 décembre, ainsi que le 5 janvier.

Jusqu’au 10 mars. Patinoire Natrel. Tarifs divers.

Fantaisies sur patins à l’Atrium

Jusqu’au 6 janvier, la patinoire de l’Atrium Le 1000 sera ouverte de 11 h à 22 h tous les jours sauf les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier alors qu’elle fermera à 17 h.

Atrium, le 1000 (1000, rue De La Gauchetière Ouest). Tarifs divers.

Du plein air dans les parcs

On peut avoir envie de faire des sports d’hiver sans posséder l’équipement. Dans les parcs Pointe-aux-Prairies, Bois-de-Liesse, Île-de-la-Visitation et Cap-Saint-Jacques, l’organisme Guêpe loue des skis de fond, des patins ou des luges ou tapis à glisser.

On consulte guepe.qc.ca ou lemontroyal.qc.ca/fr.

Sur le mont Royal

On peut faire toutes sortes d’activités à la montagne. Près du lac aux castors, la patinoire est réfrigérée. Pour voir ce qui est possible selon la neige, consultez le site à « Conditions de sites hivernaux ». Si elle n’est pas au rendez-vous, une balade aux belvédères Kondiaronk ou Camillien-Houde est toujours agréable.

Site des amis de la montagne : lemontroyal.qc.ca/fr.

Passagers

Un spectacle à ne pas manquer : Passagers est présenté par la compagnie de cirque Les 7 doigts.

Jusqu’au 5 janvier. À la TOHU. Tarifs divers. Faites vite, les billets s’envolent.

Au Musée Stewart

Aimeriez-vous voir les jolies vitrines des boutiques de Paris au XVIIIe siècle ? Eh bien, cette exposition, présentée jusqu’au 24 mars, est agrémentée d’un volet famille pendant les Fêtes. Les enfants entendront le conte La Belle et la Bête, tous les jours à 11 h et à 14 h, participeront à un jeu interactif et fabriqueront une boule de Noël.

Jusqu’au 6 janvier, volet famille. Paris en vitrine — Les boutiques au 18e siècle, Musée Stewart. Ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Tarif : 10 $ pour la famille (2 adultes et 3 enfants).

Un jeu : Prisonniers du camp S/43

Les amateurs de jeux d’évasion pourront revivre un épisode de l’histoire de Montréal ayant eu lieu entre 1940 et 1943, alors que 400 marins, marchands et civils italiens ont été détenus au fort de l’île Sainte-Hélène pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les 22 et 29 décembre, ainsi que le 5 janvier. Musée Stewart. On réserve sur le site.

Le musée en cadeau

Pendant les fêtes, l’entrée est libre au musée des beaux-arts de Montréal pour les expositions découvertes et les collections permanentes.

Du 22 décembre au 6 janvier. Musée des beaux-arts. Le musée est fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Gratuit.

Au MBA avec les enfants

Toujours au musée des beaux-arts, trois ateliers sont offerts aux familles. On pourra créer des cartes de Noël à l’atelier en continu entre 10 h 30 et 16 h 30, les 22, 23, 26, 27, 28 décembre et les 2, 3, 4 janvier. Les autres ateliers ont lieu les samedis et dimanches. On présente aussi plusieurs films : Heidi, les 22 et 26 décembre, ainsi que le 5 janvier ; Le secret de la montagne bleue, le 28 décembre et les 2 et 6 janvier ; Le royaume de glace, les 26 et 30 décembre, ainsi que le 4 janvier ; Christmas story, les 23 et 29 décembre, ainsi que le 3 janvier. Les représentations sont à 13 h.

Jusqu’au 6 janvier. Pour les ateliers ou les films, on se procure des laissez-passer le jour de l’activité, à 10 h. Gratuit.

Le Grenier aux trésors

Au musée McCord, on présente l’exposition Le grenier aux trésors, dans laquelle on découvrira une multitude de jouets de 1890 à aujourd’hui. On lit une histoire aux enfants à 11 h, on bricole lors d’un atelier et on suit un jeu de piste.

Jusqu’au 6 janvier. Musée McCord. Ouvert : mercredi de 12 h à 21 h, jeudi et vendredi de 10 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Tarifs divers.

Des jeux d’eau gonflables

Normalement, les jeux gonflables Wibit sont accessibles les dimanches au centre sportif du Parc olympique. Pendant les Fêtes, les jeunes pourront également s’y amuser du 27 au 30 décembre de 10 h à 16 h 55. Il faut avoir plus de 6 ans et savoir nager.

Centre sportif du Parc olympique, les dimanches Wibit. Tarifs : enfant : 8,91 $, adulte : 10,87 $.

Du théâtre : Bon !

Pour les enfants de 2 à 6 ans, le Théâtre de Quartier propose une première expérience théâtrale : une incursion au cœur des mots. Bon, comme « c’est bon », bon, comme « c’est pas bon ».

Jusqu’au 6 janvier. Théâtre Outremont (1248, avenue Bernard Ouest). À 11 h, les 22, 23, 27, 28, 29, 30 décembre, ainsi que les 3, 4, 5 et 6 janvier. Tarif : 15 $.

Des pieds et des mains

Elle est privée d’une main, lui est privé d’un pied, à deux, la situation se rétablit... Une pièce de théâtre pour les enfants de 6 ans et plus.

Les 28, 29, 30 décembre, à 14 h.

Cinquième salle de la Place des arts.

Tarif : 21,25 $ par personne.

Pigiami à la Maison théâtre

S’il reste des billets, vous pourrez emmener vos enfants de 3 à 8 ans voir la pièce Pigiami à la Maison théâtre les 22 et 23 décembre, du 27 au 30 décembre et du 3 au 6 janvier. En pyjama, évidemment !

Maison Théâtre (245, rue Ontario Est), consultez le site.

Corteo

Dans une ambiance de fête foraine, un clown imagine ses propres funérailles sous le regard d’anges bienveillants. On le suit dans les plus beaux moments de sa vie. Nouvelle création du Cirque du soleil.

Jusqu’au 30 décembre. Souvent deux représentations par jour. Centre Bell. Tarifs divers.

Champagne, Charlotte & Crinoline

Si vous souhaitez découvrir les tendances de Noël en vogue à l’époque victorienne, vous pourrez faire ce voyage dans le temps : confection de cartes de souhaits, dégustation de champagne sucré (à 16 h), expositions de vêtements, etc.

Du 26 au 30 décembre, de 10 h à 17 h. Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier (458, rue Notre-Dame Ouest). Tarifs : 3,90 $ à 7,80 $.

Le Village du père Noël

Vous aimeriez sortir de la ville ? Au Village du père Noël, les enfants jouent, rencontrent des animaux de ferme, font de la glissade et de la trottinette de neige. Le père Noël sera présent tous les jours sauf le 25. Pour les enfants de 2 à 8 ans.

Jusqu’au 6 janvier, de 10 h à 17 h, sauf le 25 décembre. Val-David (987, route Morin). Tarifs : 18 $ par personne.

Au cinéma

Évidemment, un congé des fêtes ne serait pas totalement satisfaisant sans une séance au cinéma : Le retour de Mary Poppins, Pat et Mat à Noël, Spider Man, dans le Spider-Verse, Marie reine d’Écosse, La Course des tuques, Ralph brise l’Internet, Casse-Noisette et les quatre royaumes, Le livre de Green, Le Grand bain et bien d’autres. On est gâtés.

cinemamontreal.com/fr