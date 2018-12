5 solutions technos à vos problèmes quotidiens 

Bien qu’on n’a pas encore eu droit aux voitures volantes, on s’entend que notre vie de tous les jours est tout de même hyper technologique. Maintenant, un simple gadget peut régler plusieurs tracas du quotidien.

Histoire de vous aider à vivre une vie de plus en plus zen (et geek!), voici cinq irritants tirés du train, train quotidien et des solutions technos pour les faire disparaitre comme par magie! Marc-Antoine Turcotte

Problème #1: Vous adorez lire sur la route, mais votre sac ne peut contenir qu’un seul livre.

Vous pourriez n’en transporter qu’un seul, mais une option bien plus pratique existe:la liseuse numérique Amazon Kindle Paperwhite!

Le nouveau modèle pèse 182 grammes et son épaisseur de 8 millimètres est loin d’être encombrante.

En plus, le Paperwhite résiste à l’eau, jusqu’à deux mètres de profondeur pendant 60 minutes! L’affichage est ce qu’il y a de plus près aux livres physiques, et l’autonomie se compte en semaines.

Problème #2: Votre chum/blonde cherche toujours ses clés, son téléphone ou son portefeuille et vous arrivez toujours en retard à vos rendez-vous?

Tile propose une solution beaucoup plus fiable que prier Saint-Antoine.

Le paquet de quatre permettra à votre perdu(e) préféré(e) d’en mettre sur son porte-clés, sous son téléphone et même dans son portefeuille.

C’est simple: vous perdez quelque chose, vous le faites sonner avec votre téléphoner. Si c’est votre téléphone que vous avez égaré, vous pouvez peser deux fois sur une «Tile» pour le retrouver.

Problème #3: Vous faites beaucoup de transport en commun, mais l’écran de votre téléphone intelligent n’est pas assez gros pour vous divertir

Ou, encore, il ne peut contenir toute votre musique et vos séries du même coup.

Le iPhone XR vient à la rescousse!

Moins dispendieux que le XS et le XS Max, il propose un joyeux équilibre entre grosseur d’écran (6,1 pouces), stockage maximal (256 gigaoctets) et autonomie (11h26 en naviguant sur le web).

Bien qu’il ne soit pas équipé d’un écran OLED comme les deux modèles plus chers, ses couleurs restent vibrantes et bien définies.

Chez Vidéotron, le iPhone XR 64 Go est offert à partir de 99 $ avec une entente premium de 24 mois, ou 199 $ pour le 128 Go.

Le modèle au stockage le plus élevé est disponible pour 1099 $, sans entente. Le 256 Go n’est pas offert chez Vidéotron. Les prix sans entente sont les mêmes sur le site d’Apple.

Problème #4: L’étendue de votre réseau Wi-Fi ne couvre pas la totalité de votre demeure

Vous êtes exaspérés de devoir utiliser vos données cellulaires pour regarder des vidéos de chats dans votre lit? Optez pour une solution intelligente pour étendre votre connexion, comme cet amplificateur de signal TP-Link!

Nommé meilleur amplificateur par PCMag, il est facile d’utilisation, se branche dans une prise électrique, et vous pouvez même connecter vos appareils dans la prise Ethernet pour une connexion fiable.

TP-Link offre aussi des options moins dispendieuses, tout dépendant de vos besoins.

Problème #5: Vous avez signé le Pacte, mais vous préférez que votre «to-do list» soit visible sur votre bureau d’un rapide coup d’œil plutôt que l’écrire sur votre ordinateur?

Ou encore, vos enfants adorent le dessin, mais vous trouvez tragique de recycler plusieurs feuilles de papier à moitié pleines par jour?

Optez pour une tablette d’écriture et de dessin à cristaux liquides!

À 23 $, peu d’options sont aussi abordables. Un gros plus: elle peut être utilisée plus de 10 000 fois.

On s’entend, il ne s’agit pas d’une tablette de dessin de haute qualité, mais elle saura répondre à des besoins élémentaires.