7 road trips à mettre sur votre liste sans hésiter pour l'année 2019

Voir défiler les paysages. Accumuler les kilomètres. S’arrêter au hasard dans un vieux casse-croûte, un champ de tournesol ou un motel de bord de mer... Vous cherchez à parsemer la prochaine année de moments de dépaysement sans vous ruiner? Partez en road trip, c’est toujours une bonne idée.

Voici sept idées de destinations pas (trop) loin de chez vous à mettre sur votre bucket list de 2019. À visiter peu importe la saison.

Pour une journée qui change les idées

1. SHERBROOKE, CANTONS-DE-L'EST

Environ 1 h 45 de route (aller)

Cap sur les Cantons-de-l’Est et ses beaux paysages. À Sherbrooke, vous pourrez combiner la nature, la bonne bouffe et quelques visites culturelles si vous voulez. Arrêtez-vous devant les murales de la ville, faites un tour au marché de la Gare, marchez sur le campus de l’université Bishop’s et flânez au bord du lac des Nations. Sous le charme de Sherby? Étirez la soirée au Strom Spa ou dans l’un des pubs du centre-ville.

Nos bonnes adresses à Sherbrooke

2. BURLINGTON, VERMONT

Environ 2 h de route

Cette ville du Vermont est toujours une bonne option pour ceux qui veulent savourer des produits locaux dans de bons petits restos, faire une tournée de microbrasseries uniques ou prendre une bouffée d’air devant le grand lac Champlain. Avec ses boutiques indépendantes, le centre-ville historique est totalement charmant, tout comme la ville voisine de Winooski, méconnue, que certains qualifient carrément de «Petite Brooklyn» du coin.

Nos bonnes adresses à Burlington

Pour un week-end qui fait du bien

3. BAIE-SAINT-PAUL, CHARLEVOIX

Environ 4 h de route

On ne se lassera sûrement jamais de Charlevoix, de ses vues sur le fleuve et de ses montagnes. Mettez le cap sur Baie-Saint-Paul pour flâner sur une jolie rue principale, marcher au bord du Saint-Laurent, skier ou faire de la randonnée au Massif voisin... Pour la nuit, vous aurez le choix, mais pensez à l’auberge de jeunesse L’Auberge des Balcons, installée dans un ancien couvent, pour quelque chose de différent.

Nos bonnes adresses à Baie-Saint-Paul

4. KAMOURASKA, BAS-SAINT-LAURENT

Environ 4 h 30 de route par la 132

Fameuse pour ses couchers de soleil splendides, Kamouraska est à voir au moins une fois. Et la route pour s’y rendre - assurez-vous de suivre la 132 le long du fleuve et non pas l’ennuyante autoroute! - est aussi pittoresque que la ville elle-même. Une fois à destination, on marche au bord de l’eau, on admire les belles maisons victoriennes et on prend plaisir à s’arrêter dans les cafés, galeries, chocolaterie et autres commerces que l’on croise.

Nos bonnes adresses à Kamouraska

5. PORTLAND, MAINE

Environ 5 h 30 de route

À moins de 6 h de route de Montréal, la côte du Maine est parfaite pour ceux qui aiment rouler au bord de la mer en s’extasiant devant de jolies maisons en bardeaux de cèdre! Choisissez la ville de Portland si vous aimez les bons restos, les bons drinks et les lobster rolls: vous aurez l’embarras du choix. Et n’oubliez pas les plages du coin: Higgins Beach ou la fameuse Old Orchard Beach, au sud, ou bien la plus sauvage et moins connue Popham Beach, au nord.

Nos bonnes adresses à Portland & Nos plages incontournables dans le Maine

Pour une grosse semaine sur la go

#6. HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE

Environ 12 h de route

Halifax, c’est loin, mais ça vaut le déplacement. D’abord, il y a la ville elle-même - une des plus cool du Canada selon plusieurs - avec sa longue promenade de bord de mer et son centre-ville plein de restos et boutiques. Ensuite, il y a les plages, les baies et les petits villages des environs. Ne manquez pas la plage Lawrencetown pour des cours de surf, Peggy’s Cove pour son phare pratiquement légendaire, ni le village de Lunenburg pour ses 5 à 7 en terrasse et son architecture plus que pittoresque.

#7. NATASHQUAN, CÔTE-NORD

Environ 14 h de route

Vous avez le goût d’un vrai gros road trip dépaysant? La route de la Côte-Nord est un bijou québécois qui n’attend que vous. En roulant jusqu’au bout de la route 138, vous croiserez Tadoussac, Baie-Comeau, de surprenantes et magnifiques plages désertes bordées d’épinettes et vous découvrirez évidemment Natashquan, le village de Gilles Vigneault, tout près de la fin officielle de la 138. En route, pensez à réserver un tour en bateau jusqu’à l’archipel des îles Mingan, et, pourquoi pas, à y passer la nuit en prêt-à-camper. Inoubliable.

Notre article sur Natashquan

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!