9 résolutions (quand même faciles) à prendre avec sa BFF en 2019

On le sait, quand le début de la nouvelle année arrive, les gens aiment bien prendre de certaines résolutions afin de commencer l’année du bon pied.

Si parfois cette tradition peut paraître un peu quétaine, elle demeure une bonne occasion de changer certaines habitudes ou d’en intégrer d’autres dans sa vie.

Le seul hic? Ces fameuses résolutions sont souvent difficiles à tenir! Voici donc pourquoi vous devriez vous engager à le faire à deux, avec votre bff!

Voici 9 résolutions qui se font mieux à deux!

1. Faire plus d’exercice

On le sait, cette résolution est vraiment populaire (allooo les gyms pleins dès le début janvier!). Toutefois, la nouvelle année reste une bonne occasion d’essayer quelque chose de nouveau, comme un cours en groupe de boxe vraiment cool ou une classe de spinning vraiment intense!

2. Planifier un voyage excitant à deux

Pourquoi ne pas vous jurer d’aller à un endroit où vous avez toujours voulu aller? C’est le temps de faire de votre fantasme une réalité et aller visiter CET endroit qui vous fait toutes les deux rêver.

3. Essayer quelque chose de «wild»

Vous avez toujours eu envie de sauter en bungee? D’aller faire un cours d’hélicoptère ou de plongée sous-marine? Commettez-vous en vous inscrivant à deux! Pas de choke!

4. Se faire plus de compliments

Faites-vous la promesse de dire plus souvent des choses positives l’une sur l’autre. Que ce soit sur ses compétences au travail, son intelligence émotionnelle ou ses looks qui sont toujours flawless, l’important c’est de lui dire à quel point c'est la meilleure!

5. Documenter ses moments à deux

Prenez le temps de vous prendre en photo et en vidéo quand vous faites des sorties. Aussi, pourquoi ne pas investir dans une caméra jetable ou de type Polaroïd afin de préserver un souvenir physique de vos beaux moments à deux?

6. Danser plus

Dans votre salon, dans un club, sur la plage, à un party... faites plus de place pour vos meilleurs moves et comme le dicton le dit «dance like nobody's watching»!

7. Vous assigner chacune une résolution

Peut-être que votre meilleure amie a une idée plus claire que vous sur ce que vous devriez améliorer, changer ou ajouter à votre vie en 2019. Même chose pour vous : trouver quelque chose de stimulant pour votre BFF et assurez-vous qu’elle tienne sa résolution toute l’année!

8. Faire des choix plus santé

Que ce soit du point de vue psychologique, alimentaire ou physique, faire des choix santé (comme aller se coucher plus tôt, manger moins de sucres raffinés, etc.) vous fera sentir mieux, physiquement comme mentalement. En 2019, c’est le temps de mettre votre santé en priorité. En même temps, on ne tombe pas dans l’excès et on ne se prive pas trop : la pizza n’existe pas sur cette terre pour rien.

9. Arrêter d’être aussi critique envers soi-même

T’sais, la petite voix critique qui nous dit qu’on n’est pas bonne, pas belle, pas capable... on met fin à ça en 2019! Aidez votre bff à faire taire la sienne et elle la vôtre en vous épaulant, vous complimentant et surtout en invalidant ces pensées négatives qui peuvent parfois s’introduire sournoisement.

