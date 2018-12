Canadien: retrouvailles en Arizona pour Galchenyuk et Domi

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Alex Galchenyuk retrouvera ses anciens coéquipiers du Canadien de Montréal, jeudi, au Gila River Arena. Et, inversement, Max Domi vivra la même réalité.

Effectivement, ce sera la première fois que les deux équipes croiseront le fer depuis l’échange ayant fait passer «Chucky» du Tricolore aux Coyotes en retour de Domi, le 15 juin dernier.

Galchenyuk ne connaît pas une saison de rêve en Arizona. En plus d’avoir été blessé, le joueur d’avant ne produit pas à la hauteur des attentes, en raison d’une récolte de 11 points en 23 matchs.

C’est tout le contraire pour Domi, qui est un rouage important de l’attaque du CH, grâce à 33 points en 35 parties cette saison.

Le Tricolore disputera ainsi un deuxième match en deux soirs, après s’être incliné 2 à 1 devant l’Avalanche, mercredi. De plus, il s’agira du deuxième match d’un voyage de six duels consécutifs qui mènera les hommes de Claude Julien à Las Vegas, samedi, en Floride (28 décembre), à Tampa (29 décembre) et finalement à Dallas (31 décembre).

Avec deux défaites consécutives, le CH est toujours en position de deuxième équipe repêchée au classement de l’Association de l’Est. Toutefois, les Penguins de Pittsburgh, au neuvième rang dans l’Est, et, accessoirement, les Islanders de New York, troisièmes de la section Métropolitaine, n’accusent qu’un point de retard sur le Tricolore.

Encore une fois, les Coyotes semblent se diriger vers une saison sans participation aux séries éliminatoires. La formation de l’Arizona est 13e dans l’Ouest avec 30 points.

Les Coyotes ont également perdu leurs deux derniers matchs.