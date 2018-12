Ce que l’avenir leur réserve

Celles et ceux qui ont lu les précédents romans de Pascal Manoukian – dont l’excellent Ce que tient ta main droite t’appartient – savent que cet ancien grand reporter de guerre ne fait pas dans la dentelle pour gratter là où ça fait le plus mal dans la France d’aujourd’hui. Après s’être penché sur le triste sort réservé aux sans-papiers ou sur les raisons amenant certains jeunes à se radicaliser afin de servir de l’État islamique, il revient ainsi avec un autre sujet chaud de l’actualité : les délocalisations d’entreprises et toutes les mises à pied qui en découlent.

Vivant à Essaimcourt, une petite localité du nord de l’Oise, Aline et Christophe Boîtier ont tous deux abandonné très jeunes leurs études pour se joindre à la classe ouvrière, les usines du coin offrant encore de quoi fonder une famille et payer chaque mois l’hypothèque de la jolie maison où, depuis déjà 20 ans, ils coulent des jours tranquilles. Un bonheur fragile qui volera cependant brutalement en éclats lorsque le poste de contremaître d’Aline sera supprimé pour des motifs économiques et qu’une grève empêchera Christophe de continuer à travailler chez Univerre. Sur le coup, ils décideront de faire comme si de rien n’était en se serrant discrètement la ceinture, leur principal souci étant d’épargner leurs enfants. Mais les mois passant, ils auront de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, les emplois manquant cruellement dans la région.