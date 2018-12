Code sur les services internet du CRTC: le Bureau de la concurrence fait cinq recommandations

OTTAWA | Le Code sur les services Internet que souhaite adopter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) devrait permettre «d’améliorer la clarté des frais et des modalités contractuelles», selon le Bureau de la concurrence.

Dans le cadre de la consultation en cours depuis le 9 novembre dernier, le Bureau de la concurrence propose cinq recommandations au CRTC, en soulignant que le Code sur les services Internet sera bénéfique à la fois pour les consommateurs et l’industrie.

Selon le Bureau de la concurrence, les Canadiens qui ont des abonnements Internet «devraient recevoir des devis clairs, simples et normalisés» de leur fournisseur.

De plus, tous les frais obligatoires devraient être inclus dans les prix, alors que les services illimités «devraient effectivement être illimités».

Enfin, le «Code devrait être neutre du point de vue de la concurrence, sans être d’une lourdeur excessive» et il «devrait être révisé régulièrement, et de concert avec les autres codes».

Le Bureau de la concurrence juge que les «Canadiens seront en mesure de choisir le forfait et le fournisseur de services qui répondent le mieux à leurs besoins, et les fournisseurs pourront toujours créer des ensembles de services innovateurs et à bon prix».

«Nous sommes heureux de fournir nos recommandations au CRTC au sujet de la création d’un code obligatoire sur les services Internet», a dit Matthew Boswell, commissaire de la concurrence par intérim. «Nous prônons un équilibre entre la réglementation et la concurrence qui profite aux consommateurs canadiens.»