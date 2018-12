Voici comment décrocher pendant les vacances selon ton signe astrologique

Même si on est en congé durant le temps des Fêtes, ce n’est pas toujours facile de mettre son cerveau à «off», après une fin de session ou un rush au travail.

Voici donc comment relaxer et décrocher pour vrai pendant vos vacances selon votre signe astrologique:

Verseau - Les huiles essentielles

L’ouverture d’esprit des Verseau fait en sorte qu’ils aiment expérimenter différentes techniques de relaxation.

Les huiles essentielles sont connues pour avoir des bienfaits autant sur la santé que le bien-être.

Si vous en n'avez pas encore à la maison, on vous suggère l’huile de soin à la rose de Puressentiel.

Elle est calmante, hydratante et l'odeur est incroyable!

19$, amazon.ca

Poissons - Du «nail art»

Cette technique pour faire ses ongles n'est définitivement pas donnée à tous. Ça prend de la patience, un talent artistique et un sens de l’esthétique que seuls les Poissons possèdent.

Pendant les vacances, c’est le moment idéal de laisser aller votre imagination sur vos ongles! Comme ça, vous pourrez relaxer et avoir une manucure de feu au jour de l’An.

Bélier - Essayer un nouveau sport

Bouger, ça peut sembler contre-intuitif quand on veut relaxer, mais certainement pas pour les Bélier.

Votre côté hyperactif, autant physiquement que mentalement, fait que vous n’aimez pas rien faire.

Les vacances libèrent assez votre horaire pour que vous puissiez enfin essayer le muay-thaï ou le yoga chaud, n’importe quoi qui fera sortir le stress des derniers mois.

Taureau - Cuisiner

Pour certains, cuisiner peut être stressant, mais certainement pas pour les personnes nées sous le signe du Taureau qui sont organisées et toujours préparées.

Vous êtes gourmand et aimez les belles choses, mais vous n'appréciez pas ce qui est inutile. Alors, cuisiner est un passe-temps parfait pour vous! On relaxe, puis on mange, deux choses de réglées!

Et si vous avez besoin de vous équiper en outils de décoration de gâteau, cet ensemble de 59 pièces sera parfait.

20$, amazon.ca

Gémeaux - Prendre un bain

Les Gémeaux savent prendre soin d’eux et apprécient les expériences sensorielles.

Prendre un bain est l’occasion parfaite d’allumer des chandelles qui sentent le rêve et d’écouter de la musique pour prendre une pause.

Parce qu’on le sait, même si vous êtes l’un des signes les plus sociables du zodiaque, tout le monde a besoin d’un moment seul parfois!

Essayez la bombe relaxante Le grand sommeil de Lush.

9$, lush.ca

Cancer - Lire un livre

Les Cancer ont une imagination inégalée, alors pourquoi ne pas profiter de votre temps de libre pour vous plonger dans un bon livre?

Et puisque vous êtes de grands émotifs, un roman d’amour, comme To All the Boys I’ve Loved Before et ses suites, serait un choix parfait!

Lion - Regarder des vidéos de maquillage

Les Lion aiment briller et être le centre de l’attention, mais en vacances, ils veulent une pause!

C’est le temps de passer le flambeau et de regarder des vidéos satisfaisantes de maquillage: des paillettes, des illuminateurs, tout passe, pourvu que ça scintille et que ça soit coloré.

Vierge - Écouter des séries

Après avoir reçu toute leur famille pour Noël, les Vierge ont vraiment besoin de temps pour eux.

Pourquoi ne pas rattraper toutes les séries de 2018 que vous avez manquées parce que vous étiez trop occupé.

Mettez-vous en pyjama et faites le tour de votre liste de favoris sur Netflix!

Balance - Ski et spa

On le sait bien, les Balance n'arrivent jamais à choisir une seule option. Donc, après une journée de ski pour dépenser votre énergie, c'est le temps de relaxer au spa.

Ces deux activités vont combler les deux facettes de votre personnalité!

Scorpion - Se faire masser

Les Scorpion ressentent profondément les émotions, ce qui peut avoir un effet sur leur corps.

Si vous avez les épaules tendues ou des douleurs inexplicables, c'est probablement parce que vous venez de passer 2018 au complet à vivre des épreuves trop intenses.

Débarrassez-vous de toute la négativité le temps d'un bon massage et partez la nouvelle année du bon pied!

Sagittaire - Aller glisser en gang

Les Sagittaire sont des gens rassembleurs qui adorent passer du temps en bonne compagnie.

Pour vous, être seul, ce n'est pas très relaxant. Vous préférez de loin être en gang!

Allez donc glisser, comme Selena Gomez et ses amies. Elles ont l'air tellement heureuses!

Capricorne - Planifier 2019

S'il y a bien un signe du zodiaque qui n'apprécie pas avoir aucun plan, ce sont les Capricorne.

Vous êtes capable de relaxer, mais une fois que les choses sont réglées!

Prenez donc un petit moment de vos vacances pour planifier votre prochaine année dans de beaux cahiers et après, ça ira mieux.

Cahiers d'Emma Verde, renaud-bray.com

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!