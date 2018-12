Des corrections physiques dictées par la Bible

Claude Guillot ne nie pas avoir frappé avec une palette de bois des élèves. Mais quand il le faisait, c’était avec «calme», en accord avec les parents, et ça ne pouvait excéder 5 coups pour une offense, tel que le prescrivait le programme éducatif basé sur la Bible qu’il suivait «à la lettre».

À son premier jour de témoignage pour sa défense, le pasteur baptiste a nié avoir été «hors contrôle» lorsqu’il a «corrigé» des enfants sous sa responsabilité, ou avoir donné «10 tapes» à un élève, comme des plaignants sont venus le raconter au procès.

L’accusé de 68 ans a pris la parole longuement d’abord pour expliquer son cheminement et ses croyances, citant à plusieurs reprises des versets de la Bible.

«Le Seigneur Jésus et sa parole sont les seules autorités que j’ai dans ma vie», a-t-il affirmé devant le juge Christian Boulet.

Guillot a ensuite décrit, documents à l’appui, le programme américain Ace (Éducation Chrétienne Accélérée) qui guidait, dit-il, chacune de ses interventions auprès des jeunes.

Il est accusé de voies de fait avec lésions, voies de faits armées, harcèlement et séquestration à l’endroit de six ex-élèves à l’école de La Bonne Semence, à Victoriaville, au début des années 80, et à son école chrétienne clandestine dans sa résidence de Québec, jusqu’en 2014.

Apprendre «le contrôle»

«Je n’ai rien inventé moi. On suivait un programme. On avait même un inspecteur qui venait vérifier les normes», a-t-il mentionné.

Si un jeune faisait quelque chose de «majeur», comme avoir «triché, menti ou frappé un autre enfant», les éducateurs qui suivaient le programme ACE – non reconnu par le gouvernement - devaient appliquer une correction physique en vertu des principes bibliques, a-t-il relaté.

«On ne le faisait pas à l’enfant, on le faisait pour l’enfant, a-t-il dit. L’enfant a une propension vers ce qui est mal, il faut lui apprendre à se contrôler.»

Les coups, «fermes», administrés avec une palette «en érable massif», ne devaient pas excéder cinq. L’enfant devait se placer les mains au mur et se pencher, les jambes écartées, pour être frappé au fessier, comme certains plaignants l’ont raconté.

Sans réactions émotives

« J’étais calme, je procédais sans réactions émotives. Si on veut apprendre à l’enfant à se contrôler, on doit nous-mêmes se contrôler.»

Selon sa version, jamais il n’aurait frappé davantage un enfant qui ne voulait pas coopérer. Il appelait plutôt les parents pour les en aviser.

«Je me suis entendu avec les parents et j’ai respecté ça. Les enfants peuvent bien dire ce qu’ils veulent [...], moi je sais ce que j’ai fait», a-t-il lâché.

Guillot poursuit son témoignage vendredi.

CE QU’A DIT GUILLOT...

«Des chrétiens sont venus me voir et m’ont montré la parole de Dieu. On m’a montré comment être sauvé»

- Sur sa «conversion» en 1979, à 29 ans, «un point tournant dans sa vie»

«Je crois que la Bible est écrite par le Saint-Esprit. Tout ce qui est écrit dans la langue hébreu et grecque est sans erreur. Chacun des mots est dirigé par Dieu»

«La fessée n’est pas punitive : c’est un élément dissuasif, préventif, correctif et formatif»

«Depuis que je suis sauvé, c’est seulement ça la priorité pour moi, être honnête»