Grippe et gastro-entérite: comment les éviter pendant les Fêtes ?

Le temps des Fêtes, où les rencontres et les échanges sont nombreux, est une période propice à la grippe et à la gastro-entérite. Le ministère de la Santé et des Services sociaux lance un appel à la vigilance et rappelle les précautions à prendre pour prévenir les infections, limiter la propagation du virus et le débordement des urgences.



Le ministère invite les personnes les plus vulnérables à se faire vacciner contre la grippe pour diminuer les risques d’infections et de complications.

Des gestes simples et efficaces peuvent être adoptés pour éviter de tomber malades et limiter les risques de contamination.

Se laver fréquemment les mains, avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique, reste sans doute le geste le plus fondamental pour éviter de tomber malade. Si vous n’avez pas de mouchoir, il est conseillé de tousser ou d’éternuer dans le pli de votre coude. Cette partie du corps ne vient pas en contact avec des personnes ou des objets. Il faut également éviter de partager des verres et des ustensiles avec d’autres personnes.

En cas d’apparition de symptômes, il est recommandé de rester à la maison, d’éviter les contacts sociaux, de se reposer et de bien s’hydrater.

Les personnes à la santé fragile peuvent demander conseil auprès d'Info-Santé 811. Ce service gratuit demeure en activité pendant les Fêtes comme le reste de l'année, soit 24 heures par jour, 7 jours par semaine.