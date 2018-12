«Il est exemplaire depuis»

Aucune accusation ne sera portée contre l’espoir de Québec Édouard Julien qui évolue dans une université de l’Alabama.

Arrêté dans la nuit du 24 août pour s’être retrouvé en état d’intoxication dans un lieu public et pour méfait, Édouard Julien, des Tigers d’Auburn, a écopé seulement de travaux communautaires.

En Alabama, il aurait pu écoper d’une peine de 30 jours de prison et d’une amende pour la première infraction.

« Édouard n’est pas le premier à profiter du cadre festif que la vie universitaire apporte, a raconté l’entraîneur-chef Butch Thompson. Édouard est un excellent jeune homme et il a commis une erreur. Il a beaucoup appris de cette expérience. Les plus grands apprentissages se font souvent dans les erreurs ou les échecs. »

Johnson assure qu’il n’a jamais été question que les Tigers lui retirent sa bourse d’études.

« On n’a jamais considéré cette option, affirme-t-il. Il s’agissait d’une première erreur de parcours dans son cas et ce n’était pas si grave, mais à Rome, tu vis comme les Romains. Les règles sont différentes en Alabama. Je ne sais pas comment j’aurais réagi si je m’étais retrouvé dans un tout nouvel environnement comme Édouard l’a fait en déménageant à Auburn pour le baseball. »

Grande adaptation

« Sauf cette soirée, on n’a jamais eu de problèmes avec Édouard, de poursuivre Johnson. La réaction serait différente si la situation se produisait de nouveau et on lui apporterait de l’aide pour qu’il effectue des changements, mais le comportement d’Édouard est exemplaire depuis les événements. »

Le gérant des Tigers croit que le joueur va grandir de cette expérience malheureuse.

« Cette expérience va lui permettre de mûrir et lui sera bénéfique pour le futur. Ses coéquipiers l’aiment beaucoup et ils sont maintenant plus protecteurs à son égard. C’est incroyable l’adaptation qu’il a vécue en s’amenant ici. On prend des choses pour acquis, mais il n’était pas en mesure de tout comprendre ce que les professeurs disaient en classe. Sur le plan baseball, c’est la même chose. Il avait affronté très peu de lanceurs gauchers dans sa carrière, contrairement à ses coéquipiers, et il se retrouvait dans la meilleure conférence (SEC) de la NCAA. »

Mutation

Utilisé principalement comme frappeur désigné à sa première saison ainsi qu’au deuxième but, le produit des Canonniers de Québec évoluera maintenant au coin chaud.

« Édouard possède un très bon bras et il est excité de ce changement. Pour son développement et son futur, c’est important qu’il s’établisse à une position. C’est au 3e but qu’il se sent le plus confortable.

« Au bâton, on a modifié son élan afin qu’il réduise les retraits au bâton tout en gardant la même puissance, d’ajouter Johnson, qui en est à sa 4e campagne à la barre des Tigres. Il possède une bonne vitesse et on souhaite qu’il améliore sa course sur les sentiers afin d’augmenter le nombre de buts volés », poursuit-il.

Auteur de 17 circuits et 69 points produits, Julien a conservé une moyenne de ,275 tout en étant retiré 79 fois sur des prises.

Pour les besoins de ce reportage, Julien n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue.