Je sors, je reste

Coup de cœur

WEB: Humoristes du monde

Pour le temps des Fêtes, rions à gorge déployée en nous connectant sur Netflix, qui lance la nouvelle émission Humoristes du monde qui réunit plus de 47 humoristes de 13 pays différents. Chaque humoriste offrira un spectacle d’une demi-heure, dont une partie a été tournée, durant le Festival Juste pour rire et Just For Laughs de Montréal. Des numéros comiques ont également été filmés au Brésil, au Mexique, en Inde, en Allemagne et aux Pays-Bas. Parmi les talents québécois, ne manquez pas Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey.

*Disponible dès le 1er janvier sur Netflix

Je sors

ACTIVITÉ

Yoga Brunch

Profitez d’une séance de yoga, en admirant la plus belle vue de Montréal, au 46e étage de l’Observatoire de la Place Ville-Marie. Les yogis de tous les niveaux sont les bienvenus, mais il faut prévoir un tapis, car il n’est pas fourni. De plus, vous pouvez poursuivre l’activité en brunchant au restaurant Les Enfants Terribles. Le billet au prix de 40$ comprend la séance de yoga, ainsi que le brunch.

* Les dimanches jusqu’au 24 février à 10 h à l’Observatoire au Sommet Place Ville-Marie, 3 Place Ville-Marie

CONCERT

Fantassins – Gustafson

Deux ans après la sortie du single Olivia, le duo Gustafson formé de Jean-Philippe Perras et Adrien Bletton, est de retour avec une expérience musicale qui nous ouvre les portes de leur univers intitulé Fantassins. Découvrez le style contemporain, romantique, electro-pop et toujours dansant du groupe.

*Demain soir à 21 h à L’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

ACTVITÉ

Feux sur Glace Natrel

Depuis quelques années, les Feux sur Glace Natrel embellissent les nuits hivernales montréalaises dans le Vieux-Montréal. Chaussés de nos patins sur la patinoire Natrel, les feux d’artifice, présentés par Van Houtte, illumineront le ciel durant les prochains samedis du temps des Fêtes. L’accès au site est gratuit pour les petits et les grands et les participants pourront vibrer au son de la musique des icônes féminines de la chanson tout en sirotant un café.

*Jusqu’au 5 janvier à 20 h à la patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal, 333 rue de la Commune Ouest

CINÉMA

Le retour de Mary Poppins

Mary Poppins est enfin de retour! On retrouve Michael, devenu un adulte, maintenant veuf... Tant bien que mal, il tente de mener une vie normale avec ses trois enfants. Avec sa sœur activiste et sa gouvernante, Ellen, à ses côtés. Il cherche à trouver l’équilibre dans sa vie. Un jour, sans avertissement, l’énigmatique nounou Mary Poppins débarque chez lui afin de s’occuper de ses enfants. La magie s’opère de nouveau chez les Banks.

*Sorti le 19 décembre

SORTIE

La seconde avant minuit

Pour un réveillon grandiose au cœur du Vieux-Montréal, l’Auberge Saint-Gabriel vous invite à leur soirée festive La seconde avant minuit, avec possibilité d’un dîner gastronomique avec verre de bulles, dès 20 h ou encore pour la réception pour le compte à rebours dès 22 h. L’événement est d’ailleurs présenté par le champagne Veuve Clicquot.

*Le 31 décembre dès 19 h à l’Auberge Saint-Gabriel, 426 rue Saint-Gabriel

Je reste

TÉLÉ

Bye Bye 2018

Le rendez-vous télévisé Bye Bye célèbre déjà ses 50 ans et cette année, on souligne en grand cet anniversaire incontournable du petit écran québécois. Plusieurs vedettes se joindront au noyau central composé de Pierre Brassard, Véronique Claveau, Anne Dorval, Patrice L’Écuyer et Claude Legault. Le public aura ainsi le plaisir de retrouver certaines des personnalités qui ont marqué le Bye Bye comme RBO, Marc Labrèche, Véronique Cloutier, Louis Morissette, Michel Côté et bien sûr Dominique Michel.

*Le 31 décembre à 23 h et le 1er janvier à ICI Radio-Canada

WEB

22 minutes avec...

Cette nouvelle série web met en vedette les humoristes de la relève comme Mehdi Bousaidan, Mélanie Couture, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Pierre-Bruno Rivard et Yannick De Martino. Ils ont tous et toutes carte blanche et ont pour mission de faire rire le public en 22 minutes. Chaque épisode a été enregistré devant public au Cabaret du Lion d’Or.

*Sorti le 20 décembre sur Ici.tou.TV

BALADO

Devine qui vient souper?

Vins, potins et sushis sont au menu du balado Devine qui vient souper? de QUB Radio. Richard Martineau et sa conjointe Sophie Durocher reçoivent à la maison des personnalités publiques qui, disons, se laissent aller dans les confidences. Parmi celles-ci, nous retrouvons Anne-Marie Losique, Guy Nantel, Michel Barrette, Denise Bombardier, François Lambert et Guylaine Tanguay.

*Sorti le 26 décembre dès 10 h sur QUB Radio