Killing Eve, la série à regarder pendant les vacances!

Entre les nombreux repas copieux et les soirées festives, le temps des Fêtes est la période idéale pour s’emmitoufler devant la télé et se divertir un peu.

Envie d’une série qui vous gardera en haleine tout en vous faisant rire et réfléchir? Killing Eve, diffusée en français en exclusivité sur Club illico, est exactement ce qu’il vous faut!

Killing Eve – version française

Pour notre plus grand plaisir, les talentueuses actrices Sandra Oh et Jodie Comer se donnent le change dans ce thriller.

La première incarne une agente blasée du MI5 et la seconde, une redoutable tueuse aux goûts de luxe. L’une cherchera inévitablement à coincer l’autre. Mais attention, cette histoire n’a rien de déjà vu!

Un style réinventé

Avec Killing Eve, Phoebe Waller-Bridge a voulu réinventer un genre trop souvent cliché: celui du drame-action d’espionnage.

«Il ne s’agit pas d’une série avec une femme fatale et teigneuse qui se déshabille à la fin d’une scène de combat impossible. Il s’agit d’une réflexion sur le meurtre, la solitude et le potentiel d’un monde sans conscience. C’est à la fois drôle et effrayant.», explique la scénariste-productrice de la série.

Découvrez Eve

Inspirée de la nouvelle de Luke Jenning et transposée au petit écran, Killing Eve est axée sur l’humain qui évolue dans une société désenchantée. On y suit deux femmes, une assassine et une espionne, dans une suite d’aventures et de conspiration.

Il y a d’une part Eve, une femme chaleureuse, anxieuse et frustrée qui sait se montrer amusante et ambitieuse. Et d’autre part, Villanelle, une véritable psychopathe incapable d’empathie qui mène tout de même un quotidien aux apparences banales.

En marge des péripéties que la vie les pousse à traverser, les spectateurs de Killing Eve découvrent surtout le facteur franchement humain de ces deux femmes au sein d’un thriller psychologique enlevant.

Ça donne envie d’y plonger, non? Rassemblez les restants de tourtière et de bûche de Noël, vous passerez un bon moment devant la télé!

Diffusée en exclusivité sur Club illico, Killing Eve est la série de suspence parfaite à regarder pendant le congé de Noël.

Vous avez déjà terminé la série? Club Illico rassemble un catalogue varié de contenus exclusifs pour les vacances.