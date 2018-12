Du cirque gratuit à la place Jean-Béliveau en 2019

« À l’Agora [du Vieux-Port], nous sommes limités à 3000 spectateurs. On voudrait au minimum pouvoir augmenter la capacité du tiers, c’est-à-dire 4000 personnes », a-t-il fait valoir, rappelant que de nombreux adultes et enfants se sont « cogné le nez sur la porte » l’été dernier en raison du succès de l’événement et du manque d’espace pour accueillir tout le monde.

« ExpoCité, c’est en plein cœur de la ville. C’est beaucoup plus accessible pour les petites familles et pour tout le monde que le Vieux-Port. Je pense que le tour des gens de Limoilou est venu. Il y a le Grand Marché qui est là. On investit énormément d’argent sur ce site-là qui est très outillé pour recevoir des spectacles, alors on doit l’utiliser et l’animer. Ça ne veut pas dire que tout va déménager là », a relativisé le maire, rappelant que de nombreux événements auront toujours lieu dans le Vieux-Québec.