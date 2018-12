Le SPVQ arrête une suspecte

Les enquêteurs de la police de Québec ont procédé aujourd'hui à l’arrestation d’une femme de 37 ans pour trafic de stupéfiants.

Jessica Tremblay-Morin a été arrêtée par l’unité ACCÈS Cannabis du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L’enquête initiale visait un point de vente de cannabis illicite. Toutefois, il a été démontré que la suspecte vendait également d’autres stupéfiants. Une perquisition a donc eu lieu dans une résidence de la rue Papineau. Cette opération a permis de saisir:

2310 comprimés de méthamphétamine;

700 grammes de cannabis illicite;

3 contenants truqués servant de cache;

2 balances;

250 $ en devises canadiennes.

La suspecte a comparu et fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants.