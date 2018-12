Le syndicat des professionnels rejette l’offre de Montréal

MONTRÉAL | Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) n’a pas réussi à s’entendre avec la Ville pour renouveler sa convention collective, et a rejeté mercredi soir l’offre «finale» de la métropole.

Plus de 800 personnes se sont déplacées pour refuser à 97% la proposition patronale, qui avait été déposée lundi et dont la direction du syndicat recommandait le rejet. Le SPPMM, qui représente 2000 employés, amorcerait donc en février une sixième année sans convention collective, puisque celle-ci est échue depuis 2014.

Pour le syndicat, l’offre de Montréal présente un recul des conditions de travail et de la rémunération globale par rapport à l’augmentation du coût de la vie.

«Le message qu’on passe, c’est qu’on ne comprend pas pourquoi on baisse nos conditions. On demande de maintenir notre pouvoir d’achat, c’est essentiel», a soutenu la présidente du SPPMM, Anne Dorais.

Par exemple, les prochains professionnels retraités auraient aussi dû financer au complet leurs assurances médicales à partir de 2021, ce qui les placerait devant un fardeau financier important selon le SPPMM.

Aussi, les congés de maladie ne seraient plus remboursés à 100% du salaire, mais plutôt à 80%, et la Ville se donnerait un droit absolu de modifier, créer ou abolir des fonctions.

«Par la diminution financière, il y a un impact sur l’aspect travail-famille, a déploré Anne Dorais, alors que c’est quelque chose que l’administration de Valérie Plante semblait valoriser.»

Puisque l’offre a été rejetée, Mme Dorais présume que les deux parties retourneront à la table des négociations, qui ont débuté en 2015. Elle espère qu’un terrain d’entente sera trouvé le plus rapidement possible.

Au moment d’écrire ces lignes, l’administration de Valérie Plante n’avait pas encore réagi.