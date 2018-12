Les 10 photos qui ont été les plus «aimées» en 2018 sur Instagram

Plusieurs photos de vedettes internationales ont marqué l’imaginaire des gens sur Instagram en 2018.

Plus particulièrement, une jeune vedette s’est démarquée cette année avec plusieurs de ses clichés qui se sont retrouvés parmi les plus «likées». En effet, Kylie Jenner a fait une entrée remarquée dans le top 10 des photos qui ont obtenu le plus de «likes» sur Instagram puisque plus de la moitié du palmarès comprend des photos de la jeune maman.

Envie de savoir qu’elles sont les images qui ont fait «double taper» le plus d’utilisateurs Instagram?

Voici les 10 photos qui ont été les plus «aimées» en 2018

10. Le joueur de soccer Christiano Ronaldo et sa femme - 11 379 003 de mentions «j’aime»

9. Kylie Jenner et Stormi - 11 395 081 de mentions «j’aime»

8. Kylie Jenner et Stormi en papillons - 11 863 495 de mentions «j’aime»

7. Kylie Jenner et Stormi... encore! - 12 277 753 de mentions «j’aime»

6. Christiano Ronaldo - 12 285 175 de mentions «j’aime»

5. Le message touchant d’Ariana Grande à son ex Mac Miller, décédé cette année - 12 833 086 de mentions «j’aime»

4. La dernière photo publiée par le rappeur défunt XXXTentacion - 12 841 003 de mentions «j’aime»

3. Kylie et Stormi, encore une fois! - 13 067 033 de mentions «j’aime»

2. La photo annonçant les fiançailles de Justin Bieber et Hailey Baldwin - 13 348 124 de mentions «j’aime»

1. Kylie Jenner qui a présenté pour la première fois Stormi sur ses réseaux sociaux - 18 039 215 de mentions «j’aime»

