Les coups de cœur de... Claire Jacques!

Pour le mois de décembre, j’ai demandé à des personnalités chouchoutes du Québec de me livrer leurs coups de cœur afin de vous les partager. Ce sont eux, pour les prochaines semaines, qui seront les goûteurs. Quatrième article du temps des Fêtes d’une série de cinq.

Comédienne, humoriste, marionnettiste (et plus encore) ; on peut ainsi dire que Claire Jacques a plus d’un talent dans son sac. Si mes souvenirs de Claire remontent à l’époque de la série jeunesse Mais où se cache Carmen Sandiego à Télé-Québec, on ne peut passer à côté du personnage de Solange « Brownies » Chrétien de la série Unité 9 – dont l’auteure Danielle Trottier promet de forts moments au printemps –, où elle ne cesse de nous faire rire, de nous enrager et même de nous émouvoir.

Une grande comédienne qui peut tout jouer et qu’on est heureux de revoir dans différents projets, tant sur la scène qu’à la télé.

MOÛT DE POMME AU LITCHI

Reconnu pour la qualité de ses produits, Michel Jodoin a été l’un des premiers au Québec à commercialiser les moûts de pomme. Sans alcool, il est fait à base de pommes McIntosh. Les arômes naturels de litchi sont ajoutés avant qu’ait lieu la gazéification. Le mariage entre le côté acidulé de la pomme et le côté sucré du litchi confère à ce produit une délicatesse et un raffinement bien différents des traditionnels champagnes et autres mousseux alcoolisés.

« Dans le temps des Fêtes, on “pop” beaucoup de bouteilles et je trouve que ça fait différent. Même les enfants peuvent en prendre, vu qu’il ne contient pas d’alcool et ils ne se sentent pas mis de côté. Un petit bijou de petit breuvage. Il y a aussi celui au gingembre, moins populaire auprès des enfants, mais tout aussi bon. Pour eux, j’aime vraiment ça, car c’est leur champagne. J’aime qu’ils soient inclus dans les festivités », détaille la comédienne.

CIDRERIE MICHEL JODOIN / micheljodoin.ca

CIDRE DE GLACE DOMAINE PINNACLE

Le Domaine Pinnacle se compose d’un verger et d’une cidrerie situés dans les Cantons-de-l’Est du Québec. C’est en 1859 que la charmante maison de ferme qui fait partie du Domaine Pinnacle fut construite et il est intéressant de savoir que la maison a déjà servi de lieu de rendez-vous pour les contrebandiers d’alcool à l’époque de la prohibition. C’est au début des années 2000 que la propriété trouve sa nouvelle vocation, quand le Domaine Pinnacle crée son premier cidre de glace.

« Quand j’ai goûté au cidre de glace, ce fut un coup de cœur massif. Aller comparer du cidre de glace, aller goûter, pour moi, n’importe quand. 2017 et 2018 ont été deux bonnes années pour la production du cidre de glace. Quand on est rendu au dessert, il est merveilleux. C’est une découverte extraordinaire pour moi. C’est d’une exigence folle, car ça ne prend pas grand-chose pour le rater, mais c’est tout un travail le réussir, alors j’ai une admiration sans bornes pour ceux qui le font. »

DOMAINE PINNACLE / cidredomainepinnacle.com

VIANDE DE GIBIER

Lorsqu’il fonde son entreprise en 1969, Clément Jacques n’a que 25 ans. Entouré d’une solide équipe, il ouvre au fil des années d’autres succursales. Aujourd’hui, ce sont 75 personnes qui offrent un service de qualité à la clientèle. Parmi tous les produits proposés, la viande de gibier attire les foules. On y retrouve, entre autres, du cerf rouge, de l’autruche et même du kangourou.

« J’adore aller à cet endroit, on y trouve de tout. Que ce soit des mets cuisinés, des coupes de viandes, de la volaille, du poisson. Mon coup de cœur, c’est la viande de gibier. Que ce soit du bison et même de l’autruche. Tout provient de fermes locales, donc ça me rassure en ce qui concerne le transport et la qualité des produits », conclut celle qui avoue en terminant que le fondateur est également son oncle.

BOUCHERIE CLÉMENT JACQUES / boucherieclementjacques.com

Résolution gourmande pour 2019

« Hum... ce que j’aimerais, avec l’âge ce qui arrive c’est que j’ai les papilles gustatives un peu moins aventureuses. J’aime beaucoup me conforter avec des plats que je connais bien, que j’aime bien. Ma résolution serait de me laisser la chance de découvrir autre chose. Pour me permettre de découvrir des choses qu’on ne connaissait pas avant. De me laisser ouvrir à d’autres choses, à d’autres cultures sur le plan culinaire. »