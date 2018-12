Les deux pirates chinois inculpés aux États-Unis ont attaqué le Canada en 2016

Les deux pirates informatiques inculpés aux États-Unis et liés, selon Washington, au gouvernement de Pékin, ont lancé des cyberattaques au Canada en 2016 contre des entreprises privées, a révélé jeudi le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

«Nous sommes au courant qu’il y a eu des intrusions» dans les systèmes informatiques d’entreprises, «mais, au meilleur de ma connaissance, pas de pertes spécifiques», a dit M. Goodale lors d’une conférence de presse.

Le ministre a refusé de dévoiler le nombre ou le nom des sociétés ayant été victimes de ces cyberattaques, mais a précisé qu’à sa connaissance, aucun ministère n’avait été ciblé.

AFP

Les États-Unis ont annoncé jeudi l’inculpation de deux Chinois, Zhu Hua et Zhang Shilong, qui sont accusés d’avoir mené des cyberattaques contre 12 pays.

«Nous travaillons avec nos alliés qui ont été affectés par ces événements», a précisé M. Goodale. Au Canada, «aussitôt que les autorités se sont aperçues d’intrusions, nos agences ont pris toutes les mesures pour informer les victimes potentielles et leur fournir du soutien et des conseils pour leur protection et celle de leurs clients», a-t-il ajouté.

«La cybersécurité est l’un des défis les plus sérieux de notre époque aux plans économique et de la sécurité nationale», a assuré le ministre.

La justice américaine a indiqué que ces «pirates informatiques associés au gouvernement chinois» sont notamment poursuivis pour «association de malfaiteurs» en vue de commettre des intrusions et des fraudes informatiques.

Selon l’acte d’accusation, les deux hommes font partie d’un groupe connu sous le nom de APT 10, qui opère depuis la Chine en coordination avec le ministère de la Sécurité d’État.

De 2006 à 2018, ce groupe a mené «une campagne mondiale d’intrusion dans des ordinateurs» pour voler des données confidentielles et des secrets industriels à des dizaines d’entreprises dans 12 pays, dont les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada ou le Royaume-Uni.

Ils ciblaient particulièrement des sociétés de services spécialisées dans la gestion à distance des services informatiques d’autres entreprises ou organisations - les Managed service provider (MSP). Parmi leurs victimes se trouvent une institution financière mondiale, trois entreprises de télécommunications et un fournisseur de pièces automobiles.