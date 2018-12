«Les fées ont soif» en tournée

MONTRÉAL – Après avoir triomphé sur les planches du Théâtre du Rideau Vert au début de l’automne, la pièce «Les fées ont soif» sera présentée en tournée au Québec, du 12 septembre au 14 décembre 2019.

La troupe des «Fées ont soif», composée de Bénédicte Décary, Pascale Montreuil et Caroline Lavigne, s’arrêtera ainsi dans une quinzaine de villes de la province, dont Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Sainte-Thérèse, Saguenay, Laval, Sherbrooke, Longueuil, Terrebonne, Brossard, Québec et Gatineau.

D’ici là, la relecture du classique théâtral de Denise Boucher, mise en scène par Sophie Clément, tiendra l’affiche pour une dernière fois à Montréal, du 8 au 13 janvier 2019, à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau.

Plus de «2018 revue et corrigée»

Le Théâtre du Rideau Vert a par ailleurs annoncé, jeudi, l’ajout de deux représentations supplémentaires de «2018 revue et corrigée», le samedi 5 janvier, à 20 h, et le dimanche 6 janvier, à 15 h. Le spectacle était déjà à l’horaire de l’institution de la rue Saint-Denis pour tout le mois de décembre.

L’édition 2018 de la traditionnelle rétrospective humoristique de l’année met en vedette Suzanne Champagne, Martin Héroux, Joëlle Lanctôt, Benoit Paquette et Marc St-Martin, dans une mise en scène de Natalie Lecompte.

Plus d’information sur «Les fées ont soif» et «2018 revue et corrigée» est disponible sur le site du Théâtre du Rideau Vert.