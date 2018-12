L’industrie hôtelière veut qu’Ottawa impose Airbnb

OTTAWA – Invoquant l’équité fiscale, l’Association des hôtels du Canada (AHC) presse Ottawa d’obliger des plateformes d’hébergement, comme Airbnb, à payer de l’impôt sur leurs profits engrangés au Canada.

«Les plateformes de location à court terme qui opèrent au Canada, comme Airbnb, ne perçoivent ni ne remettent la TPS/TVH, ne paient pas d’impôt sur le revenu des sociétés au gouvernement du Canada, et rendent ces mêmes pratiques beaucoup trop faciles à imiter pour ceux qui annoncent des chambres à louer sur leur plateforme», a déclaré Xavier Gret, PDG de l’AHC, dans un communiqué, jeudi.

L’Association qui emploie 306 600 personnes au Canada demande au gouvernement Trudeau de donner suite au rapport de consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances de la Chambre des Communes, qui recommande des actions concrètes.

«Avec ce rapport, le gouvernement du Canada est sur la bonne voie pour créer un environnement juste et compétitif pour toutes les entreprises qui opèrent au Canada», estime M. Gret, à la tête d’une association qui représente plus de 8200 hôtels, motels et centres de villégiature.

Dans son rapport, le Comité plaide notamment pour que les compagnies comme AirBnb soient obligées d’émettre un feuillet de renseignements annuel dévoilant les gains des hôtes qui utilisent son service.

«Une telle obligation de divulguer serait non seulement un outil efficace et peu coûteux pour obtenir la divulgation fiscale volontaire, mais aussi pour simplifier la comptabilité des hôtes», souligne-t-on.

Selon l’AHC, «au cours des deux dernières années, le côté commercial d’AirBnb – celui qui loue des résidences complètes – a connu une croissance de 108 %. Les locations de résidences complètes, incluant les propriétaires qui offrent plusieurs résidences à louer, ont généré 83 % des revenus d’AirBnb».

La semaine dernière, la coprésidente du Groupe Germain Hôtels, Christiane Germain, a lancé un cri de coeur pour qu’on exige des plateformes d’hébergement comme Airbnb les impôts et les taxes normalement exigées de la part des hôtels.