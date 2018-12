Montréal en français SVP!

J’applaudis la décision de la ministre Nathalie Roy, responsable de la Langue française, de ne pas modifier la loi 101, mais d’être plus stricte dans son application. Surtout en ce qui a trait à l’anglicisation de Montréal. Plus précisément, du centre-ville.

Aucune inquiétude : Ahuntsic, Longue-Pointe, le Faubourg à m’lasse, Hochelaga-Maisonneuve, Outremont ou Rosemont–La Petite-Patrie ne deviendront pas des clones de Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux ou Pointe-Claire, dont 26 % des habitants se disent anglophones unilingues, la proportion la plus élevée sur l’île.

La CAQ se veut le gouvernement de l’économie. Des controverses style Pastagate rebutent les investisseurs. Le gouvernement doit choisir ses batailles sur un terrain aussi miné. Les décisions, les actions doivent faire avancer le français de manière enrichissante pour tous, en évitant de présenter les Montréalais comme des ploucs intolérants.

L’affichage

Nathalie Roy a raison : l’affichage pose problème. La colonisation des centres-villes du monde entier par des géants américains comme Starbucks, Gap, Guess et Apple a imposé l’anglais partout. Mais quand il s’agit de marques de commerce, nous avons les mains liées. Apple ne deviendra jamais La Pomme.

Quand je regarde des photos de Montréal pré-1977, je suis estomaquée par son visage presque exclusivement anglais, avec ses Pink Poodle, Dunn’s Famous smoked meat et Montreal Light and Power. Même le grand magasin français Dupuis frères annonçait The people’s store sur sa devanture.

Personne ne souhaite retourner à cela, mondialisation ou pas. Les commerçants montréalais qui contrôlent leur image de marque doivent faire un effort côté raison sociale et afficher fièrement en français, seule façon de réduire l’impact visuel des nombreuses, mais inévitables raisons sociales anglaises.

« Une présence suffisante du français », la politique instaurée par les libéraux, est un affront. Je suis ravie que la CAQ compte s’attaquer au problème de manière intelligente et disciplinée. Nathalie Roy sera parfaite dans son rôle.