Montréal: un homme de 44 ans tué par balle dans l’arrondissement de Saint-Léonard

Un homme de 44 ans est mort après avoir été atteint jeudi après-midi par plusieurs projectiles d'arme à feu sur le terrain d'une station-service de l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.Selon ce que TVA Nouvelles a appris, la victime serait Sébastien Beauchamp, lié aux Hell Angels.

MARC ALAIN TRUDEAU-AGENCE QMI

Hospitalisée d'urgence, la victime a finalement succombé à ses blessures en milieu de soirée à l'Hôpital Jean-Talon. Il s'agit du 30e homicide de l'année, alors qu'il y en avait eu 24 au total en 2017.



Plusieurs coups de feu ont été signalés par divers témoins vers 14 h 40.



MARC ALAIN TRUDEAU-AGENCE QMI

En plus du véhicule de la victime, un VUS noir, trois autres voitures qui passaient par là ont été atteintes par des balles, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les trois automobilistes n'ont heureusement pas été blessés.



L’arme utilisée par le ou les tueurs était munie d’un silencieux, une signature du crime organisé. Elle a été abandonnée sur place, c’est-à-dire dans la cour de la station-service située au coin des boulevards Langelier et Robert. Le boulevard Langelier a d’ailleurs été fermé à la circulation en direction sud, entre le boulevard Robert et la rue Magloire. La circulation y était toujours interrompue en milieu de soirée.

Un large périmètre de sécurité a été érigé et les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM ont été envoyés sur place. Un poste de commandement a également été déployé.



«Le maître-chien a été dépêché sur les lieux pour récolter le plus d’information possible. Les policiers rencontrent les témoins puisque plusieurs personnes passaient à ce moment-là», a ajouté Benoit Boisselle.

Ce dernier a aussi précisé que des policiers opéraient en périphérie puisqu’il y aurait eu «une direction de fuite pour un ou des suspects».