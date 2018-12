GLENDALE, Arizona | John Chayka est de la génération de ces directeurs généraux dont les décisions sont grandement dictées par les statistiques avancées. Son choix de faire l’acquisition d’Alex Galchenyuk s’inscrivait également dans cette logique.

«La raison est très simple. Nous avions déjà plusieurs fabricants de jeu en (Derek) Stepan et (Clayton) Keller. Alors, nous recherchions un marqueur», a déclaré le directeur général des Coyotes, quelques heures avant la confrontation face au Canadien.

«Alex correspondait à ce profil. Et il peut marquer en avantage numérique. C’est certain que ça peut varier d’une saison à l’autre. Il y a des séquences où la rondelle refuse d’entrer dans le filet, mais en général, au cours de sa carrière et de sa vie, Alex a toujours été un gars qui peut marquer des buts», a-t-il ajouté.

En se basant simplement sur les statistiques de la LNH, le choix était effectivement facile à faire. En 418 matchs dans le circuit Bettman, avant cette saison, Galchenyuk avait inscrit 108 buts. Ce qui équivaut à 21,2 buts par tranche de 82 matchs.

En contrepartie, Domi en avait marqué 36 en 222 joutes, pour une moyenne de 13,3 buts par portion de 82 rencontres. De plus, Domi n’avait jamais connu une saison de 30 buts comme l’a fait Galchenyuk en 2015-2016.

«Max était d’abord et avant tout un fabricant de jeu. Même dans les rangs juniors. Je ne dis pas qu’il ne peut pas marquer, mais Alex avait une meilleure prédisposition à le faire. Son historique était plus garni à ce niveau.»

L’erreur de Chayka

Voilà où le jeune directeur général a peut-être commis une erreur. Il y a parfois un monde de différence entre ce qu’un hockeyeur peut accomplir chez les juniors et ce qu’il parvient à faire chez les professionnels. Toutefois, le rythme de production des deux joueurs concernés dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario fut pratiquement similaire.

Au cours de ses 103 matchs avec le Sting de Sarnia, Galchenyuk a fait bouger les cordages à 58 reprises, pour une moyenne de 38,3 buts par saison de 68 matchs (la durée du calendrier dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario).

Ce qui est à peine supérieur aux 35,1 buts pour une même tranche de 68 rencontres (126 buts en 244 parties avec les Knights de London).

Un intangible important

Une chose est certaine. Cette transaction, dont plusieurs doutaient au cours de l’été, fait passer Marc Bergevin pour un génie. Alors que Domi domine l’équipe dans toutes les colonnes offensives avec ses 14 buts, 19 passes et 33 points, Galchenyuk, ralenti par une blessure à la fin du camp, peine à trouver son rythme de croisière.

«Max a connu une saison difficile l’an dernier. Il est le premier à le reconnaître. Parfois, un changement d’environnement est bénéfique. Alex était également à un point de sa carrière où il recherchait également le match parfait», a déclaré Chayka.

Au-delà de la production, Bergevin a mis la main sur un joueur fougueux et agressif, dont le niveau d’émotion est à son maximum soir après soir. Un aspect du jeu qui a souvent fait souvent défaut chez Galchenyuk.

Un aspect du jeu intangible qui ne se mesure pas sur une feuille de statistiques.