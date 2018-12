Quel plateau de fromages servir à vos invités?

Quiz

Vous devriez servir un plateau des Fêtes! Avec ce plateau de fromages, faites-vous plaisir ! Proposez à vos invités des produits raffinés, comme Pont Blanc et le Tomme de Grosse Isle que vous accompagnerez de confit d'oignon et de dattes Medjool. Bien sûr, profitez de l'occasion pour déboucher de bonnes bouteilles.

Vous devriez servir un plateau dessert! Voici un plateau de fromages résolument gourmand ! Pour ajouter une touche festive à votre menu, proposez un Louis d'Or et un Ciel de Charlevoix que vous mettrez en valeur avec des accords sucré-salé. Jouez avec les couleurs, les accords et les textures pour surprendre et charmer vos convives.

Vous devriez servir un plateau bières! Il s'agit du plateau de fromages tout indiqué si vous appréciez les soirées conviviales et chaleureuses. Avec cet heureux mariage, la texture du fromage devient plus mordante et la bière, plus longue en bouche. Proposez un Phénix ou un Tomme des Demoiselles que vous sublimerez avec de la confiture de cerises de terre et un pain aux figues.

Vous devriez servir un plateau cafés! Ce plateau alliant l'intensité aromatique du café avec la complexité gourmande du fromage promet de surprendre votre tablée. Pensez au Samson d'ici ou au Ménestrel qui sublimeront le café en relevant ses fins arômes. Pour un accord original et harmonieux, garnissez votre plateau de chocolat noir et de pâte de noisette pralinée.

