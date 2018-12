Questions à Dominic Champagne

Dominic Champagne persiste et signe.

Après avoir lancé son fameux Pacte de transition énergétique (qui a recueilli 256 000 signatures à ce jour), le metteur en scène propose à François Legault d’adopter un méga projet de loi qui obligerait le gouvernement à écarter tout projet qui ne respecterait pas la cible de réduction des émissions de gaz à effets de serre.

Cela m’amène à lui poser quelques questions...

LE PÉTROLE « SALE »

1) Comme François Legault, qui s’est déguisé cette semaine en Géant Vert, Dominic Champagne dit que le pétrole albertain est sale.

Actuellement, selon une étude de l’Université de Montréal rendue publique cette semaine, 53 % du pétrole acheté par les Québécois provient de l’Ouest canadien.

Dominic Champagne préférerait-il qu’on achète du pétrole de l’Algérie et de l’Arabie Saoudite ?

2) Les Albertains (qui tirent le diable par la queue depuis que les Américains exploitent davantage leur gaz de schiste) veulent acheminer leur pétrole vers les côtes atlantique et pacifique pour pouvoir le mettre sur des pétroliers et le vendre en Europe, par exemple.

Ou les Albertains acheminent leur pétrole vers les côtes par pipeline, ou ils l’acheminent par train.

C’est un ou l’autre.

Quel moyen Dominic Champagne préfère-t-il ? Lequel lui paraît le moins dangereux ?

3) Actuellement, on ne peut lancer un projet, au Québec, sans que quelqu’un, quelque part dise : « Stop ! Il faut tout arrêter, on vient de trouver des rainettes à pois et des couleuvres zébrées ! »

D’un côté, on veut financer davantage nos systèmes de santé et d’éducation, et nous payer des programmes sociaux chromés mur à mur (programmes qui coûtent très cher).

De l’autre, on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles sous prétexte que c’est polluant.

On fait quoi, alors ?

Le « Méga projet de loi » de Dominic Champagne n’aura-t-il pas pour effet de paralyser complètement le développement économique du Québec ?

MOINS DE PÉRÉQUATION ?

4) Comme Dominic Champagne, je rêve du jour où l’on pourra se passer du pétrole. Malheureusement, ce n’est pas demain la veille.

Nous avons encore besoin de l’or noir, qu’on le veuille ou non.

En attendant le grand jour où nos moteurs fonctionneront au jus de carotte ou à l’urine, n’est-il pas mieux d’acheter du pétrole canadien que du pétrole saoudien ?

5) Mario Dumont a proposé une excellente idée, l’autre jour...

On ne veut pas du pétrole sale de l’Alberta ? OK, parfait ! Mais soyons cohérents.

Si on refuse le pétrole albertain (ce qui, dans les faits, n’est pas le cas, comme le démontre l’étude de l’UDM précédemment citée), on devrait AUSSI refuser la part de péréquation qui provient de la vente de ce pétrole sale !

Dominic Champagne est-il d’accord avec la proposition de Mario ? Le Québec devrait-il, par principe, accepter de recevoir MOINS de paiements de péréquation ?

DÉBUT DE DIALOGUE

Contrairement à certains de ses détracteurs, je ne cherche pas à diaboliser Dominic Champagne.

Des citoyens qui s’engagent et qui proposent des idées, n’est-ce pas ce que nous voulons ?

Il en faut plus, pas moins !

Moi, je lui lève mon chapeau...

Mais voilà, je me pose des questions. Qui me semblent légitimes.

Qu’en pense-t-il ?