Refonte du Fonds vert: des villes côtières craignent de perdre l'accès à des études

Des municipalités côtières du Québec craignent l’arrêt du financement par le Fonds Vert d’études sur l’érosion des berges.

C’est le cas de Sainte-Flavie en Gaspésie et de Sept-Îles sur la Côte-Nord qui comptent sur l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) pour leur fournir de précieuses données afin de planifier leur développement et faire face aux changements climatiques.

La Ville de Sept-Îles prépare actuellement un règlement de contrôle intérimaire pour encadrer la construction de résidences près des côtes. Elle compte sur l’expertise de l’UQAR et de sa chaire de recherche en géoscience côtière pour avoir accès à des études et des cartes afin de déterminer quelles sont les zones à risque. Ces travaux de recherches sont financés par le Fonds vert.

Le rapport critique sur la gestion de ce fonds dévoilé mercredi propose de recompter les sommes disponibles pour le soutien aux municipalités confrontées à l’érosion côtière.

«À l’Université du Québec à Rimouski, des études sont réalisées sur le phénomène d’immersion», a dit le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier. «On va avoir besoin de cela très rapidement si on veut être le moindrement proactif pour nos gens qui restent le long de la côte. Il faut éviter des drames. J’espère que ça ne remet pas en question l’utilisation de sommes pour faire ces études du côté de l’UQAR parce que là, ça m’inquiéterait.»

Craintes partagées

Le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin, partage les craintes que le maire de Sept-Îles. Sa municipalité a été frappée de plein fouet par de grandes marées en 2010. Elle le sera à nouveau au cours des prochaines années.

Sainte-Flavie, comme plusieurs autres municipalités de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, n’a pas les moyens financiers de réaliser des études sur le phénomène complexe de l’érosion.

«Pour bien connaître notre territoire, il est important d’avoir des recherches et d’être à même de pouvoir s’adapter», a indiqué le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin. «Pour nous, à Sainte-Flavie, on est très inquiet que le Fond Vert pourrait ne pas être renouvelé pour les initiatives visant à se préparer et mieux comprendre notre territoire quand vient le temps de parler d’érosion côtière.»

Les municipalités souhaitent que le gouvernement du Québec ne les laisse pas tomber si le Fonds vert cesse de financer les études sur l’érosion des berges.