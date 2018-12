Retenons-nous

Suggestion d’un lecteur, D. Côté : « Il serait intéressant que le chroniqueur (c’est moi) se penche sur l’étrange phénomène en train de se produire au Québec : celui qui consiste à faire des verbes intransitifs des verbes transitifs : on enquête un suspect ; on marche les berges du fleuve ! » Et « on marche son chien » — pauvre bête ! —, comme je le déplorais récemment dans cette chronique. Tristes manies. Grosses fautes. Pourtant la règle n’a pas changé depuis, par exemple, la naissance du verbe enquêter. On ne peut pas dire « la police a enquêté Louise », mais peut-être « la police a enquêté sur les agissements de Louise. » « Et peut-on dire, comme lu dans un titre, “La déontologie enquêtera”, demande B. Massé ? Comment un concept peut-il procéder à une enquête ? » Difficile, en effet ! L’auteur du titre se sera tourné vers une réduction graphique. À utiliser avec très grande retenue dans un contexte différent.