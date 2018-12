Trois types de réveillons pour dire bye à 2018!

Le réveillon s’annonce festif à Montréal. Dans les quatre coins de la ville, on célèbre l’arrivée de 2019 en grand. Les portes des restaurants, des boîtes de nuit et même d’un lieu secret éphémère s’ouvrent pour le compte à rebours de l’année 2019.

Voici donc trois types de réveillons à surveiller pour dire bye à 2018!

MANGER : Réveillon gourmand - Le W nous accueille au Festin de Famille (avec bar à cochonneries)!

Photo courtoisie

Le 31 décembre prochain, le restaurant de l’hôtel W Montréal fait les choses différemment. En effet, le Nom Nom, nous fait même la surprise d’un bar à cochonneries! Cela veut dire un bar sans modération avec sucreries, croustilles, bonbons et pâtisseries artisanales offerts tous à volonté, jusqu’à 3 heures du matin! De plus, pour ceux et celles qui désirent manger copieusement en amis ou en famille, l’établissement vous propose le très copieux Festin de Famille de six services aux influences franco-asiatiques. Au premier service, six canapés seront servis composés entre autres, d’huîtres et d’une terrine de foie gras. Puis, en entrée, rouleau de printemps et homard à l’asiatique nous donneront l’eau à la bouche. On poursuivra le repas avec les plats de résistances, composés d’une morue de vapeur, d’un magret de canard sauce à l’orange et d’un flanc de porc laqué. Finalement au dessert, le chef nous prépare sa légendaire crème brûlée gingembre et citronnelles, des biscuits de fortune et sa sphère fondante coco-framboise et bleuets. (Dès 20h30, service à partir de 125 dollars par personne : 901 Square-Victoria, Montréal)

BOIRE : Réveillon secret et arrosé TeNinEight

Photo courtoisie

Sous le thème du solstice d’hiver, le réveillon secret organisée par Bidaya Project vous organise une soirée intime en célébrant avec cocktail et bouffe. En première partie, dans un lieu caché à Montréal, sur le Plateau, autour de la rue Sherbrooke et du boulevard Saint-Laurent, les convives sont invités à prendre part au souper avec cocktails maison, bouchées, antipasto, huîtres et un festin gourmand de style familial avec met accord-vin. Puis, pour défoncer l’année 2019, d’autres invités se joindront à la fête pour le compte à rebours avec bar ouvert toute la nuit. Bulles de Prosecco à la main, les invités seront également immergés dans une ambiance de lumière du Nord et pourront danser jusqu’aux petites heures de la nuit grâce aux différents DJs qui s’occuperont de la table tournante! (Pour l’achat et connaître l’endroit secret : https://www.facebook.com/events/1056091404560819/ à Montréal)

SORTIR : Réveillon glam et électrique au New City Gas

Photo courtoisie

Champagne! Le New City Gas célèbre la fin d’année sous le signe du glam avec Dom Pérignon comme principal partenaire. La soirée chic Luminous aux allures futuristes prendra donc place dans la boîte de nuit de Griffintown, où plusieurs invités internationaux et des grands noms de la scène musicale électronique sont attendus. On y attend donc les DJs Ruben den Boer et Victor Pool, deux jeunes DJs néerlandais performant depuis 2012, dont le succès international Something Strange génère plus d’un million de téléchargements sur Spotify. Enfin, pour vivre une expérience délirante et totalement VIP, rendez-vous au plus grand party du Nouvel An à Montréal au New City Gas! (950 Rue Ottawa, Montréal)