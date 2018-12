Anthony Calvillo: un modèle à suivre

Deux raisons ont incité Anthony Calvillo à accepter l’offre de Danny Maciocia de travailler au sein du personnel d’entraîneurs des Carabins. Il redonnera aux étudiants les belles leçons que le football lui a enseignées. Il retrouvera aussi la vie familiale qu’il désire.

Mais qu’en est-il de l’aspect financier ? Il lui faudra bien recevoir un salaire pour subvenir aux besoins familiaux. Les services d’Anthony Calvillo, ça se paie, non ?

Lorsque j’ai posé ces questions hier, Calvillo et Maciocia ont répondu que cet aspect a toujours été secondaire dans leurs discussions. Ils ont ajouté que le sujet n’avait été abordé qu’à la fin et que ça s’était réglé en un rien de temps.

Les deux hommes ont dit s’être entendus pour les bonnes raisons, soit celles d’aider les jeunes dans leur développement athlétique et académique.

Le président du conseil d’administration du CEPSUM, Robert Panet-Raymond, a ajouté son grain de sel après la conférence de presse.

« Ne vous inquiétez pas, Anthony ne gagnera pas plus que le recteur de notre institution », m’a-t-il lancé.

M. Panet-Raymond a été un Carabin de la première heure dans les années 1960. L’équipe tenait ses séances d’entraînement et disputait ses matchs au petit stade du parc Jarry, qui a été agrandi plus tard pour devenir le premier domicile des Expos. Il a fait don de deux généreuses sommes d’argent totalisant 750 000 $ au programme d’excellence sportif de l’Université de Montréal.

Guy Fréchette, qui était également sur place, a versé lui aussi un montant appréciable de 500 000 $ dans le même programme. Ce sont des gestes qui méritent d’être rappelés.

Sauvé par le football

Calvillo est un excellent modèle à suivre pour des jeunes qui commencent leur vie d’adulte. Il était engagé dans une mauvaise direction quand il a joint les rangs de l’équipe de football de son école secondaire à Los Angeles. La pratique de ce sport lui a permis de revenir dans le droit chemin.

Sa persévérance et son désir de réussir l’ont conduit au Temple de la renommée du football canadien.

Ces deux dernières années, il a travaillé sous les ordres de Marc Trestman avec les Argonauts de Toronto. Sa femme et ses filles âgées de 13 et 11 ans sont restées à Montréal. Elles allaient le voir occasionnellement pendant l’année scolaire et plus régulièrement durant les vacances estivales.

Il s’ennuyait terriblement d’elles en leur absence et il ne voulait plus continuer à vivre ainsi.

« Montréal, c’est notre chez-nous, a-t-il dit.

« Mes filles sont nées ici et c’est ici qu’elles font leur vie. Quand je leur ai annoncé que j’avais obtenu un poste à Toronto, elles m’ont dit d’y aller, mais que quant à elles, elles restaient ici. C’est elles qui mènent ! »

Résident permanent, Calvillo entreprendra bientôt les démarches pour obtenir la citoyenneté canadienne. Il se mettra aussi à l’étude du français, une nécessité étant donné qu’il se retrouve à l’emploi de la plus grande université francophone d’Amérique.

Il aura trois excellentes professeures pour lui venir en aide, puisque les trois femmes de sa vie sont bilingues.

Sa venue chez les Carabins est un bon coup pour l’Université de Montréal et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Les Stingers de l’Université Concordia ont démontré aussi de l’intérêt pour ses services, mais il a opté pour aller travailler sur le côté de la montagne opposé à celui des Alouettes.

Il va probablement s’amuser davantage que s’il avait choisi de retourner avec laquelle il s’est rendu célèbre.