Un pionnier tend le flambeau

Il y a de ces hommes qui accomplissent de grandes choses en restant dans l’ombre des vedettes. Jacques Olek fait partie de ceux-là. Pionnier de la montagne qui a ouvert les portes de l’Himalaya aux Québécois, il tend le flambeau à la nouvelle génération de grimpeurs.

Aventurier dans l’âme, l’homme d’origine polonaise maintenant âgé de 74 ans s’est spécialisé dans l’organisation d’expéditions peu de temps après son arrivée au Canada dans les années 1970.

Et pas n’importe lesquelles... Les hivernales, celles où l’homme est seul avec la montagne dans un endroit aussi hostile que frigorifiant de décembre à mars.

Cet amour de la montagne, Olek l’a développé avec l’âge. Plus jeune, il s’entraînait en athlétisme dans les Tatras, une chaîne montagneuse de l’est de l’Europe s’élevant à la frontière de la Pologne et de la Slovaquie.

« C’est un espace de liberté, un terrain extraordinaire pour fantasmer, exprime l’homme lors d’une passionnante rencontre avec Le Journal de Montréal dans son appartement du Mile-End. C’est un espace pour inventer des projets et partager du temps avec des amis. »

C’est en observant ses compatriotes polonais établir de nombreux records sur les plus hauts sommets de la planète qu’il s’est intéressé aux grands exploits himalayens. Au début des années 1980, une visite au Canada d’Andrzej Zawada dans le cadre d’une série de conférences sur l’alpinisme a créé le déclic d’une longue épopée.

Zawada, véritable icône de l’alpinisme, était venu raconter le récit de son ascension de l’Everest (8848 mètres) en plein hiver de 1980, une première mondiale. Olek avait traversé le pays avec son compatriote à titre d’interprète. À la fin de la tournée, incapable de rentrer en Pologne en raison de l’état de guerre, Zawada avait créché chez lui durant près de deux mois.

Amitié et alliance

Une solide amitié était ainsi née. C’était aussi le début d’une forte alliance pour guider de grands projets. Le premier, une expé hivernale au K2, second sommet de la planète culminant à 8611 mètres d’altitude aux confins du Karakoram, dans le nord du Pakistan. Après la réussite de l’Everest, c’était logique de s’attaquer au pic suivant en plein cœur de l’hiver dans l’un des lieux les plus hostiles et imprévisibles du globe.

« Andrzej était un visionnaire. Il m’a transmis ses connaissances. Quand les alpinistes avaient tout fait dans l’Himalaya en été, il a lancé les mêmes ascensions en hiver, car tout était à faire. Les Polonais ont réussi de nombreuses premières sur les sommets de plus de 8000 mètres. »

Avec sa passion, Zawada a collé l’image du K2 dans l’esprit d’Olek. Ensemble, ils ont mené la première expédition hivernale sur ses pentes en 1987-1988, deux ans après celle au Cho Oyu, sixième sommet au monde situé dans l’Himalaya. Olek est retourné au K2 en 2002-2003.

Encore à ce jour, le Montréalais voit la « Montagne des montagnes » comme un joyau. Même s’il n’a jamais dépassé le camp de base avancé, il la connaît aussi bien que quiconque pour l’avoir assiégée à quatre reprises à titre de chef d’expédition adjoint.

« C’est l’un des sommets qui incarnent le plus l’esprit de la montagne. C’est un symbole de par ses surnoms. C’est un bijou caché très impressionnant. Il est convoité, mais moins fréquenté que les sommets de l’Himalaya. C’est un lieu unique et privilégié », témoigne celui qui l’a approché par ses deux versants.

Inspiration

Si Zawada lui a transmis sa passion pour ce pic, Olek a tendu ce feu sacré aux grimpeurs québécois en fascinant une génération entière. Dans les années 1980, les alpinistes de la Belle Province ne crapahutaient pas sur les cimes de plus de 8000 mètres de l’Asie.

Olek n’a jamais hésité à rassembler les meilleurs de la profession en les joignant aux Polonais dans ces expéditions. Jusqu’à l’hiver dernier, Jean-François Gagnon détenait un record vieux de 30 ans de l’un des quatre hommes ayant atteint 7350 mètres, la plus haute altitude en hiver sur le K2.

Il a non seulement inspiré les Gabriel Filippi, Louis Rousseau et compagnie à se lancer à l’aventure sur les 8000 mètres. Il a aussi influencé des milliers d’amateurs de plein air à sortir le nez en nature lorsqu’ils lui demandaient de judicieux conseils dans l’une de ses deux boutiques Blacks, spécialisées dans le domaine.

Selon lui, le Québec foisonne de talentueux grimpeurs multipliant les projets partout dans le monde. Un legs qui lui fait chaud au cœur.

À la fin d’octobre, le prestigieux Festival du film de montagnes de Banff l’a décoré du prix du Sommet de l’excellence, soulignant sa contribution à la culture de la montagne au pays.

« Ma contribution, c’est d’avoir fait rêver certaines personnes et de les avoir initiées à la montagne. Je n’avais jamais réalisé que j’avais influencé une génération », soutient-il avec humilité.

Pour l’une des rares fois, il n’était plus dans l’ombre. Fier, il était au sommet, félicité par sa communauté.

Un homme d’exception

Quand on prononce le nom de Jacques Olek dans le monde de l’alpinisme, les yeux s’agrandissent et s’illuminent. On sent aussitôt tout le respect et l’admiration qui lui sont voués.

L’aventurier a changé la vie de nombreux alpinistes québécois qui ont croisé son chemin. En devenant propriétaire de boutiques de plein air au retour de sa première tentative hivernale au K2 en 1988, Olek a créé un véritable repère pour les mordus de montagnes.

Alors que les conférenciers émérites se succédaient dans son commerce, transmettant ainsi leur passion, qu’il était question de grandes aventures et de rêve, le Montréalais d’origine polonaise suscitait toujours l’intérêt.

Il a transmis la piqûre de la montagne à l’un de ses employés, Louis Rousseau, qui compte aujourd’hui plusieurs sommets de plus de 8000 mètres dans sa liste d’exploits.

« Il m’a marqué et m’a énormément influencé. Il est à l’origine de ce que je fais et de la manière dont je le fais, ne serait-ce que des petites choses du quotidien, explique Rousseau.

« Chaque fois qu’on parle de Jacques dans la communauté, c’est unanime, c’est un pilier, ajoute-t-il. Il est comme le Maurice Richard de l’alpinisme. Il nous a ouvert les portes de l’Himalaya et nous a fait confiance en disant que nous étions capables. »

Rousseau était d’autant plus fier de voir son mentor être honoré à Banff. Il a fait rayonner sa communauté autant au pays qu’à l’international grâce aux expéditions d’envergure qu’il a pilotées à travers le temps. « Jacques est une grosse part du puzzle dans une expédition. Il a toujours priorisé son prochain. Il a visité le monde. C’était à son tour d’être honoré », témoigne-t-il.

Olek excellait dans l’art d’organiser et financer des aventures extraordinaires. La première expédition hivernale au K2 à l’hiver 87-88 en est le parfait exemple. Il a surmonté de nombreux problèmes, dont celui du transport des 15 tonnes de matériel vers le camp de base. Zawada et lui avaient obtenu l’aide de l’armée pakistanaise pour acheminer combustible et nourriture.

Pour le plaisir

Au-delà de ces missions d’envergure, il a toujours su initier les gens au plein air. Inutile de viser les hautes cimes pour avoir du plaisir.

Mais sa passion pour les 8000 a donné la clé aux alpinistes québécois d’aller s’y amuser. Gabriel Filippi le décrit comme un véritable mécène, prêt à contribuer à la réalisation de beaux projets.

« J’ai vu ce qu’il a fait pour moi. Je lui serai toujours très reconnaissant. J’ai appris de sa philosophie. J’ai commencé au pied de l’échelle en vendant des t-shirts et des casquettes. Avec ses façons de se préparer, il a influencé les jeunes comme moi qui partaient grimper.

« J’essaie de transmettre cela à mes clients et aux gens, poursuit Filippi qui accompagne de nombreux alpinistes à l’Everest depuis plusieurs années. J’essaie d’ouvrir des portes et de les aider comme je peux. »

Questions en rafale

Après avoir fui la Pologne par les montagnes à 23 ans avec votre père, pourquoi avez-vous choisi le Canada comme terre d’accueil ?

Le Canada était l’un des cinq pays qui acceptaient les immigrants à l’époque. Je pouvais aller en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais c’était trop loin. La Suède était trop près de la Pologne. Aux États-Unis, c’était possible d’obtenir la citoyenneté plus rapidement si l’on acceptait de s’enrôler dans l’armée, ce que je ne voulais pas. Le Canada était un choix logique, car il représentait le rêve, la nature et la forêt.

Vous êtes reconnu pour l’organisation d’expéditions hivernales, mais qu’en est-il de vos exploits comme montagnard ?

J’ai participé à la première expédition québécoise à la Terre de Baffin dans l’Arctique canadien en 1976. Et j’ai grimpé le mont Logan, la plus haute montagne du Canada située au Yukon en 1978 avec six autres Québécois. Comme alpiniste, je n’avais pas l’obsession du sommet à tout prix.

Plus de 30 ans après la première tentative, le K2 n’a toujours pas été conquis en hiver, croyez-vous qu’il le sera bientôt ? Une expédition russe et kazakhe y sera cet hiver...

Les Russes sont très forts en montagnes, mais ils n’ont pas l’expertise des Polonais. À un moment, quelqu’un va réussir. C’est difficile de savoir quand en raison des conditions extrêmes. Tout dépend de la météo. En 87-88, nous n’avions profité que de 10 jours de beau temps. Je m’informe toujours des hivernales sur les 8000 mètres. J’aime quand c’est difficile ! Ce qui m’intéresse, c’est le défi de l’hiver.

Vous étiez propriétaire de deux boutiques de plein air à Montréal, qu’est-ce qui vous a forcé à les fermer ?

Quand j’étais revenu de l’expédition de 87-88, je ne voulais plus travailler pour personne. Je voulais être le patron et moderniser les magasins Blacks, donc je les avais achetés. Quand je suis revenu de l’expédition de 2002-2003 au K2, je sentais que je ne pouvais plus m’absenter durant de longues périodes pour mener les expéditions. C’était unique de posséder une business et de partir durant des mois. Le marché avait changé et je devais veiller à mes affaires, ce qui était devenu difficile. J’ai donc décidé de fermer dans le silence. Je n’ai pas fait faillite. J’ai payé les fournisseurs et j’ai mis la clé dans la porte. Je ne voulais pas vendre pour qu’un acheteur change la réputation des magasins. Je n’ai pas de regret, mais ça m’a affecté. J’ai fait une déprime. En fermant, ça voulait aussi dire la fin de mes expéditions, car je ne pouvais plus me le permettre.