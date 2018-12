Un quart préfère les Carabins

Le quart-arrière Frédéric Paquette-Perrault évoluera avec les Carabins de l’Université de Montréal la saison prochaine.

Inactif l’an dernier parce qu’il voulait réfléchir à son avenir, Paquette-Perrault a décidé de transférer chez les Bleus après deux saisons avec les Redmen de McGill.

Parce qu’il n’a pas joué en 2018, le produit des Spartiates du Vieux Montréal sera admissible dès le jour un. Il lui reste deux saisons d’admissibilité.

« J’avais déjà décidé de faire des études de 2e cycle à Montréal avant de savoir que j’allais jouer au football, a raconté Paquette-Perrault. Quand j’ai su qu’il y aurait une place pour moi, j’ai décidé de revenir au jeu. En arrêtant de jouer, je ne pensais pas revenir, mais le football m’a manqué. Ce fut toutefois une bonne chose de prendre un pas de recul et de réfléchir à mon avenir sportif et aussi à mon futur. Ce fut important de me retirer et de mettre les choses en perspective. Je me suis avancé dans mes études et je vais compléter mon diplôme en finances cet été. »

Aux anges

Danny Maciocia est très heureux de la venue du pivot de 6 pi 1 po et 214 livres.

« Nous avons eu des discussions au début décembre et il m’a confirmé son intérêt à revenir au jeu et son désir de faire une maîtrise aux HEC à compter de septembre, a mentionné le pilote des Bleus. J’ai alors compris qu’il y avait des chances qu’il vienne jouer pour nous. »

Avec Dimitri Morand qui en sera à sa troisième saison, les Bleus miseront sur un très bon duo de quarts-arrières.

« Aux Carabins, il y a de la compétition à tous les jours à toutes les positions, a résumé Maciocia. Les joueurs d’élite adorent la compétition. La position de quart-arrière ne fait pas exception. On recherche de la profondeur à la position de quart-arrière. Dans le passé, nous avons eu des bonnes batailles entre Alexandre Nadeau-Piuze et Gabriel Cousineau ; entre Cousineau et Samuel Caron ; et entre Caron et Dimitri Morand. »

« Je ne suis pas stressé, de renchérir Paquette-Perrault. Dimitri en est à sa 3e année et ça va être intéressant. C’est un bon gars et ça va être une bonne combinaison. Parce qu’il me reste seulement deux ans, je devais revenir au jeu maintenant si j’avais encore envie de jouer. Je vais donner tout ce qui me reste. »

Statistiques

À sa dernière saison à McGill en 2017, Paquette-Perrault avait complété 97 de ses 176 passes pour 1339 verges en sept parties. Il avait lancé quatre passes de touché et avait été victime de dix interceptions.

L’an dernier, Dimitrios Sinodinos avait pris la relève comme partant.