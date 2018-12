Une guerre de chiffres avec la SPA

La SPA n’a pas de leçons à donner à la Ville de Québec puisqu’elle euthanasiait quatre fois plus d’animaux par an que le fournisseur actuel, entre 2010 et 2014, selon le conseiller Patrick Voyer.

Patrick Voyer

Conseiller La Société protectrice des animaux a récemment associé la Ville à un « abattoir à chats », déplorant que 1500 chats soient euthanasiés chaque année en raison de la surpopulation animale.

L’organisme bien connu, qui a échappé le contrat de gestion animalière il y a quelques années, a invité la Ville à revoir ses pratiques. Le maire Régis Labeaume ne l’a pas digéré, dénonçant le « lobby » médiatique de la SPA cette semaine.

Le conseiller responsable du dossier, Patrick Voyer, est allé encore plus loin en entrevue avec Le Journal pour laver la réputation de la Ville, chiffres à l’appui.

« Entre 2010 et 2014, sur cinq ans, la SPA a euthanasié 28 194 animaux, ça équivaut à une moyenne de 5638 par année ».

Depuis que l’organisme Les Fidèles Moustachus a pris la relève, le nombre d’euthanasies a fondu. En 2018, pour les 11 premiers mois de l’année, on en dénombre 1394.

« Insultant »

Sur le lot, la grande majorité découle de la maladie (612 chats et 34 chiens) ou d’un comportement agressif (383 chats et 40 chiens). Environ 200 chats ont été victimes de la surpopulation, évalue-t-on.

« Quand on me dit que Québec est un abattoir d’animaux, c’est insultant, parce que le virage, on l’a fait en 2014, et le message était très clair à nos fournisseurs. Pour nous, c’est fini d’euthanasier 4000, 5000 ou 6000 animaux par année », a répliqué M. Voyer. Écorché par la sortie de la SPA, il respecte néanmoins toujours l’organisme et entend continuer à le consulter pour améliorer ses pratiques dans la prochaine année.

La SPA nuance les chiffres