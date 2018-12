Vélo d’hiver: les cyclistes veulent un meilleur déneigement

MONTRÉAL – Si 76 % du réseau cyclable montréalais devait en théorie être accessible à l’année, des cyclistes hivernaux dénoncent que la réalité soit souvent toute autre sur le terrain.

Cet hiver, la Ville de Montréal s’est engagée à déneiger 595 km de voies cyclables, soit 75 km de plus que l’an dernier, pour permettre la pratique de plus en plus populaire du vélo d’hiver.

Avant d’effectuer un trajet, un cycliste pourrait, en théorie, consulter la carte des voies cyclables accessibles quatre saisons, disponible sur le site web de la Ville de Montréal. Or, il risquerait de se retrouver sur une piste cyclable mal entretenue, voire complètement obstruée par la neige.

Bandes cyclables

Près de 55 % du réseau cyclable du territoire est constitué de bandes cyclables ou de chaussées désignées, qui ne sont délimitées que par de la peinture au sol. Même si plusieurs d’entre elles font partie du réseau quatre saisons, il n’est pas rare qu’elles ne soient pas proprement déneigées.

«Une gratte classique de rue est disposée de façon à tasser toute la neige sur la droite, contre les autos stationnées, et c’est précisément là où sont généralement situées les bandes cyclables», a expliqué la porte-parole de l’organisme Vélo Québec, Magali Bebronne.

Le fondateur du groupe Facebook Vélo d’hiver – Montréal, François Démontagne, déplore que les bandes cyclables soient parfois encore obstruées deux semaines après une averse de neige.

«On ne peut pas se reposer sur la carte du réseau quatre saisons. Je trouve ça trompeur», a-t-il mentionné.

«À la suite ou pendant une opération de déblaiement, il se peut que les bandes cyclables ne soient accessibles qu'en partie seulement en raison de la neige qui est poussée de chaque côté de la rue», a admis la relationniste à la Ville de Montréal Marilyne Laroche Corbeil.

Elle précise que la responsabilité de s’assurer que le déneigement est effectué dans le respect des normes revient aux arrondissements, ce qui pourrait expliquer les variations d’un lieu à l’autre.

Manque de fiabilité

Pour l’instant, note Magali Bebronne, le moyen le plus efficace pour connaitre l’état des pistes est de s’informer auprès d’autres cyclistes sur le groupe Facebook fondé par François Démontagne, qui compte près de 8870 membres.

«Quarante-huit heures après une grosse chute de neige, admettons, il faudrait qu’on puisse vraiment s’attendre à ce que toutes les pistes cyclables soient déneigées pour avoir [un] élément de fiabilité.»

«Si on veut qu’il y ait un essor de la pratique hivernale, il faut qu’il y ait des signaux plus forts [de la Ville]. On voudrait qu’il y ait un réseau quatre saisons qui soit bien identifié, fiable et avec des annonces des conditions des pistes cyclables», a conclu M. Démontagne.