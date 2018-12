Washington renverra les immigrés clandestins au Mexique pendant l’examen de leur dossier

Washington | Les États-Unis vont renvoyer les immigrés clandestins au Mexique pendant l’examen de leur dossier par les autorités, pour les empêcher de «disparaître» sur le territoire américain, a annoncé jeudi la ministre de la Sécurité intérieure.

«Les étrangers qui essaient de profiter du système pour venir illégalement sur notre sol ne pourront plus disparaître aux États-Unis, où ils sont nombreux à ne pas honorer leurs rendez-vous dans les tribunaux», a écrit Kirstjen Nielsen dans un communiqué.

Les immigrés, entrés clandestinement sur le sol américain ou ne disposant pas de documents en règle, attendront désormais «au Mexique» les décisions de justice, qui doivent leur accorder ou non le droit de rester aux États-Unis, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement mexicain a été informé et a «décidé de prendre des mesures de son côté de la frontière», a-t-elle assuré, en espérant que les migrants obtiennent des «visas humanitaires» qui les autorisent à travailler au Mexique en attendant les décisions des tribunaux américains.

Le président Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration illégale une de ses priorités. Il a notamment promis un mur à la frontière du Mexique et déployé des troupes pour la sécuriser. Il a aussi pris des mesures pour restreindre le droit d’asile, mais elles ont été annulées en justice.

Sur le plan préventif, Washington et Mexico se sont engagés mardi à effectuer d’importants investissements en Amérique centrale et dans le sud du Mexique, dans l’espoir d’endiguer les départs de migrants fuyant la misère et la violence.

La presse rapportait alors que le gouvernement du président Lopez Obrador et l’administration Trump discutaient en parallèle d’un accord pour que les migrants restent au Mexique, le temps que leur demande d’asile aux États-Unis soit examinée.