1,6 million $ sur quatre ans pour des initiatives visant à aider les jeunes Autochtones du Québec

WENDAKE – Un financement de 1,6 million $ pour aider les jeunes Autochtones du Québec à «prendre en charge leur avenir» a été annoncé vendredi par des représentants du gouvernement Legault et d’organismes autochtones impliqués dans le projet.

La Stratégie d’action jeunesse autochtone 2017-2022 visera notamment à permettre aux jeunes des communautés «un environnement scolaire favorisant la persévérance et la réussite éducatives» et «un environnement culturellement sécurisant favorisant de saines habitudes de vie». La «pleine participation de la jeunesse autochtone au marché du travail» et «un soutien aux jeunes entrepreneurs autochtones et à la relève» font également partie des axes d’intervention du programme.

La stratégie a été élaborée par le Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et Femmes autochtones du Québec, avec le soutien du gouvernement du Québec, à la suite de consultations auprès de quelque 150 jeunes Autochtones d’une vingtaine de communautés et municipalités du Québec.

«Il était important, pour le gouvernement du Québec, de donner aux jeunes Autochtones l’occasion de se mobiliser afin qu’ils élaborent eux-mêmes cette stratégie d’action jeunesse», a indiqué le bureau du premier ministre Legault.

Le montant de 1,6 million $ sur quatre ans annoncé vendredi proviendra du Secrétariat à la jeunesse et permettra de financer des initiatives «permettant aux jeunes Autochtones de s’épanouir et de se mobiliser pour prendre en charge leur avenir».