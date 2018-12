4 boutiques où trouver de beaux cadeaux pour ceux qui sont toujours à la dernière minute

Si vous faites partie de ceux qui chaque année décident de se prendre d’avance pour le magasinage des Fêtes, mais qui finalement se retrouvent quand même à la dernière minute, pas de panique.

Silo 57 vous propose une courte liste de boutiques montréalaises où vous pourrez trouver de beaux cadeaux locaux pour toute la famille. Il y en a pour tous les genres et tous les budgets alors ça devrait bien aller.

1. La Petite Station

La Petite Station est en fait un marché des Fêtes éphémères que la boutique-concept Station Service organise pour la toute première fois. C’est à cet endroit que vous pourrez trouver des items de marque locale éco-responsable à offrir à vos proches. Il y en a vraiment pour tous les genres : vêtements et accessoires pour homme, produits alimentaires, art de la table, beauté, déco, etc. La boutique éphémère est ouverte depuis la fin novembre et le sera jusqu’au 31 décembre avec une pause le 25 décembre.

68 rue Rachel Est

Lundi au mercredi → 12h à 19h

Jeudi et vendredi → 12h à 20h

Samedi → 11h à 18h

Dimanche → 11h à 17h

2. Boutique Réunion

Ce café-boutique de Verdun est situé à même la fabuleuse librairie indépendante du quartier. En passant acheter un livre québécois à la personne que vous avez pigée pour l’échange, arrêtez-vous dans l’espace boutique. Vous trouverez certainement un cadeau pour l’amoureux de bouffe et de bons soupers entre amis. Pensez aussi à acheter un cadeau d’hôtesse pour la personne qui reçoit toute la petite famille!

4750 rue Wellington

Lundi au vendredi → 9h à 21h

Samedi et dimanche → 9h à 17h



3. Maison Pepin

Si vous avez un bon budget pour vos cadeaux cette année, ou que vous désirez remercier en grand une personne qui vous est chère, c’est à la Maison Pepin dans le Vieux-Montréal que vous devez aller magasiner. Décorations, vaisselles, literie, parfums, magazines québécois, etc., tout est beau et de grande qualité chez Maison Pepin. La boutique a également eu une très bonne idée en proposant des boîtes cadeaux déjà toutes faites selon un type de personne. C’est comme un sac surprise du magasin à une piasse, mais en version plus fancy!

350 et 378 rue Saint-Paul Ouest

Du lundi au samedi → 10h à 18h

Dimanche → 11h à 17h



4. C’est Beau

C’est Beau à deux magasins à Montréal, l’un sur Mont-Royal Est et l’autre sur Beaubien Est, ainsi qu’un espace-boutique au Frank and Oak pour femmes du centre-ville de Montréal. À ces endroits, vous trouverez des cadeaux pour l’amateur de design, des vêtements pour hommes et femmes, pour la personne qui aime recevoir ou encore pour celle qui aime prendre soin de sa peau et son corps. Tant qu’à passer en magasin, faites-vous donc un cadeau à vous-même aussi pour féliciter d’avoir terminé votre magasinage des Fêtes!

1556 avenue Mont-Royal Est et 300 rue Beaubien Est

Lundi → 12h à 17h

Mardi, Mercredi, Samedi, Dimanche → 11h à 18h

Jeudi et vendredi → 11h à 21h

1432 rue Stanley

Lundi au vendredi → 10h à 21h

Samedi → 10h à 18h

Dimanche → 10h à 17h



