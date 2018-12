Bombardier: commande de 47 trains par Ile-de-France Mobilités

Paris | Le constructeur aéronautique Bombardier a annoncé vendredi avoir reçu une commande de 47 trains de la SNCF pour le compte d’Ile-de-France Mobilités, pour un montant de 330 millionsd’euros.

Il s’agit d’une « levée d’options dans le cadre d’un contrat signé en 2006 avec la SNCF », selon Bombardier.

Cette commande, financée à 100% par Ile-de-France Mobilités, l’organisme gestionnaire des transports en région parisienne, porte à 360 le nombre de trains de type « Francilien » sur les372 prévus au contrat.

En 2022, ces trains suburbains circuleront sur les réseaux SNCF Transilien de la Gare du Nord (lignes H et K), de la Gare Saint-Lazare (lignes J et L), et de la Gare de l’Est (ligne P).

Ces modèles de trains, entrés en service en décembre 2009, sont produits à l’usine de Crespin, dans les Hauts-de-France, un site qui « accélèrera la cadence à partir de septembre 2019 »,selon Bombardier.