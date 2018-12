Cinq générations de filles chez les Ouellet

Le temps des Fêtes aura une signification particulière chez les Ouellet cette année, puisque cette famille de Saint-Sylvestre, dans Lotbinière, accueille la 5e génération de filles avec l’arrivée de la petite Emilia, âgée de six semaines.

Le poupon était attendu avec impatience dans cette famille tissée serrée puisque quatre des cinq générations vivent sous un même toit.

Leur arrivée à Saint-Sylvestre, il y a un an et demi, est le fruit du hasard pour cette famille originaire de Val-Bélair.

Leur histoire débute lorsque Cynthia, 22 ans, retrouve sur Facebook un ancien camarade de l’école secondaire. Pour Joël Tremblay et Cynthia, c’est aussitôt le grand amour.

Vivre avec la parenté

Les deux tourtereaux habitent alors à Val-Bélair chez la mère de Cynthia, Karine Ouellet, qui prend soin de sa grand-mère depuis quelques années comme aidante naturelle.

En passant sur la rue Principale, à Saint-Sylvestre, pour se rendre à son travail à Thetford Mines, M. Tremblay découvre une grande maison à vendre. Il lance l’idée de vivre tous sous un même toit.

« C’est venu sur un coup de tête », lance Karine qui aime rire.

C’est ainsi que Cynthia emménage avec son amoureux, sa mère, son père, son frère, sa sœur et son arrière-grand-mère, qui est aujourd’hui âgée de 90 ans. La petite Emilia vient tout juste de se greffer au clan. En tout, ils sont huit personnes à partager une maison dans le paisible village de Saint-Sylvestre.

Choisir le menu

« Je pense que le plus compliqué, c’est le choix des repas. On fait l’épicerie aux 15 jours. Ça coûte entre 500 $ et 600 $. Tout le monde paie sa part », affirme Joël.

« Au début, j’avais un peu d’appréhension de savoir comment ça se passerait. Je vivais seul avant. J’ai rencontré Cynthia et sa famille, ç’a été un gros changement. Disons que les priorités changent. Le fait de vivre tous ensemble, ça réduit beaucoup les coûts. On a du fun. C’est une maison qui offre beaucoup de potentiel. Ça valait le coup », a-t-il partagé.

La résidence, qui était autrefois un foyer pour personnes âgées, leur offre beaucoup d’espace pour éviter de se marcher sur les pieds. « Tout le monde a une télévision dans sa chambre. Ce n’est pas un problème », ajoute Karine.

Pour l’instant, seule Nicole, la grand-mère de Cynthia, continue de vivre à Val-Bélair. « J’aime la solitude », précise-t-elle.

L’arrivée d’une aussi grande famille dans le village a suscité quelques interrogations, mais les Ouellet-Tremblay se sont bien intégrés à leur nouvelle communauté.